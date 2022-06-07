İmamoğlu, 35 okulun spor salonunu hizmete açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda inşa edilen 24 ilçedeki, toplam 35 okul spor salonunun açılışlarını gerçekleştirdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda inşa edilen, 24 farklı ilçedeki, toplam 35 okul spor salonunun yapımlarını tamamladı.

İBB'nin hizmet verdiği okul spor salonu sayısı 185’ten 220'ye, bu tesislerden yararlanacak öğrenci sayısı da toplam 223 bine yükseldi.

35 spor salonunun toplu açılışı Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki Murat Kölük İlkokulu'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İBB Spor Kulübü'nde spor yapan minik öğrenciler tarafından, alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

“SAYIYI ARTIRIN” TALİMATI VERDİ

İmamoğlu, “Spor, sağlıklı toplumların oluşması adına, en önemli unsurlardan bir tanesi. Öğrencilerin erken yaştan sporla tanışması, her yaştan bireylerin spor yapacakları temiz, nitelikli, aynı zamanda konforlu spor sahalarının olgunlaşması, onların şevkini daha da fazla arttır” dedi.

24 ilçede bulunan okulların kullanımına sunulmak üzere, toplam 35 spor salonunu, Milli Eğitim Bakanlığı ile başlatılan süreç ve anlaşmayla harekete geçirdiklerinin altını çizen İmamoğlu, bu sayıyı artırmaları gerektiğine vurgu yaparak törende hazır bulunan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve yardımcılarına bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

ATATÜRK'ÜN O SÖZÜNE ATIF YAPTI

Atatürk'ün, “Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim” sözlerine atıf yapan İmamoğlu, “Ahlaklı, zeki, çevik olduğumuz zaman dünyanın her yerinde kabul gören insanlar oluyoruz. O bakımdan, lütfen ama lütfen güzel çocuklarımız, bu hayata dair başlangıcınızda bu prensipler hep sizinle var olsun. Halkın spora yoğun ilgi duyduğu, yeterli spor tesislerine sahip olduğu bir kent olduğumuzda ise, bu şehirde bulunan milyonlarca çocuğumuza da böyle bir yön çizebiliriz” dedi.

“İSTİHDAMA DA KATKISI OLACAK”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*119 okul spor salonumuzda, ders saatleri dışında, bölgedeki 6-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz İBB Spor Okulları hizmeti sunuyoruz. 14 branşta, 10 binin üzerinde çocuğun katıldığı spor okullarımızın, yeni salonlarda da düzenlenmesini planlıyoruz.

*İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün, yine ücretsiz olarak sürdürdüğü, ‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi'yle de 14 ilçede, 17 salonda, 8 branşta çocuklara spor eğitimi veriyoruz.

*Bu projemizle, bu yıl güreş ve atletizm branşlarında 91 sporcumuzu lisanslandırılarak, İBB Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bu genç sporcularımızın nice başarılarla tüm milletimizi gururlandıracağını ümit ediyorum.

*Okul spor salonlarımızın bakımı, onarımı ve temizliği İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

*Yine kullanılan tüm spor malzemeler de belediyemiz tarafından karşılanıyor. Burada açtığımız 35 yeni okul spor salonuyla, istihdama da önemli bir katkı sunuyoruz.

*Yıl boyunca düzenlediğimiz ücretsiz etkinlikler sırasında saatlik olarak 125 beden eğitimi öğretmeni ve antrenör istihdam ediyor, halkımızın etkinliklerde uzmanlar tarafından spor eğitimi almalarını sağlıyoruz. Yine salonlarımızın düzeni ve temizliği için de sürekli personel istihdam ediyoruz.

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