İmamoğlu, 6 ilçeye hizmet verecek halk sağlığı merkezini açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin 6 ilçesine hizmet verecek Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi’ni açtı. İstanbul’u ciddi bir şekilde dönüştürmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, bu anlamda “insan” odaklı bir çalışma içinde olduklarına vurgu yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, “Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi”ni tamamladı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Milletimizin tek kuruşunu israf etmeden yaptığımız bu yüzlerce yatırım ve hizmetlerin amacı; kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle insanımıza hizmet ederek, onların yaşam kalitesini bu aziz kentte yükseltmek.

*Sizler adil bir biçimde yaşayın, kamu hizmetlerinden eşitçe yararlanın; İstanbul kaynaklarını 16 milyona adaletli bir biçimde pay edelim diye yoğun bir biçimde çalışıyoruz.

“HİZMETİ İNSANLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRMEK ÖNEMLİ”

Tüm projeler, İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltme amacıyla tasarladıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bugün de yine burada, halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren hizmetleri kapsayan çok değerli bir tesisimizi hizmete açıyoruz. Üç ayrı ünitesiyle entegre bir hizmet merkezi olacak Eyüpsultan Güzeltepe Halk Sağlığı Merkezi” dedi. İmamoğlu “Evde sağlık”, “psikolojik danışmanlık” ve “vektörle mücadele” birimlerinin olacağı merkezde, 200'e yakın çalışanın hizmet vereceğini aktardı.

“VATANDAŞ SIKINTI İÇİNDE”

Benzer alanların sayısını artıracakları sözünü veren İmamoğlu, “Evde sağlık hizmet birimlerimiz halihazırda Edirnekapı, Küçükçekmece, Üsküdar, Kartal, Şile ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Yine burada olmasıyla beraber Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Eyüpsultan'a da hizmet eden bir alana kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Sağlığın çok yönlü bir alan olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Kuşkusuz bedenimiz kadar psikolojimizin, ruhumuzun sağlığı da çok önemli.

*Bugünlerde ülkemizde ve şehrimizde, özellikle ekonomik dengelerin alt üst olması ve özellikle işsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele ve de özellikle insanlarımızın yapılan araştırmalarda umuda dair, umutsuzlukla ilgili kavramları, birçok vatandaşımızın bir kısım haksızlıklarla ilgili duyguları, bu yönüyle insanlarımızın en fazla talep ettiği; aslında ruh sağlığı konusunda katkı.

*Maalesef bu ortamda, hiç olmadığı kadar gergin ve hiç olmadığı kadar sıkıntı halinde olan vatandaşlarımızın zor anında halkının yanında olmayı kabul eden bir yönetim olarak, psikolojik ihtiyaçları tarafında da yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

İmamoğlu, gezici sağlık hizmetlerini dar gelirli vatandaşların lehine şehrin genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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