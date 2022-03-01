İmamoğlu: 6 partinin popülist bir yönetime karşı irade ortaya koyması kesinlikle umut verici

TÜSES, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. 6 muhalefet partisi liderlerinin dün Anklara'daki buluşmasına değinen İmamoğlu, "Tarihimizde ilk defa farklı siyasi köken ve ideolojilerden gelen 6 partinin demokrasinin geleceği ve ülke vatandaşlarının mutluluğu için bir araya gelmesi ve gerçeklikten uzaklaşmış popülist bir yönetime karşı irade ortaya koyması kesinlikle umut vericidir" dedi.

Batuhan SERİM

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Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony’i konuk etti. ‘Macaristan Muhalefet Partilerinin İttifak Deneyimi' başlıklı çevrimiçi etkinliğe, TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Gazeteci Tarık Demirkan moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta; Macaristan'da Orban iktidarına karşı kurulan geniş çaplı siyasal ittifakın hikayesini, muhalefet partilerinin farklılıklarına rağmen nasıl bir araya geldiğini, yaşanan sorunları ve bunların nasıl aşıldığını, partilerin tabanlarını ittifak sürecine nasıl ikna ettikleri konuları konuşuldu.

“OTORİTER YÖNETİMLERE KARŞI MÜCADELE ETMENİN GEREKLİLİĞİ ORTADA”

Açılış konuşmasını yapan TÜSES Başkanı Yıldırım, “Dün, ‘asla bir araya gelemez’ dedikleri 6 muhalefet partisi Türkiye’nin yarınını yeni baştan kurmak için Ankara’da bir araya geldiler ve bir protokol imzaladılar. Otoriter yönetimlere karşı hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda mücadele etmenin gerekliliği ortada. Bu anlamda deneyimlerin aktarılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi de çok önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA DEMOKRASİLERİ SON 20 YILDIR ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”

İBB Başkanı İmamoğlu da ‘popülizm’ vurgusu yaparak, “Dünya demokrasilerinin son 20 yıldır oldukça zorlu bir dönemden geçtiği ortada. Bu dönemin ortak adını hepimiz iyi biliyoruz: Popülizm dönemi. ‘Popülizm dönemi’ diye tanımlayabileceğimiz bu dönemde dünyanın farklı coğrafyalarında iktidara gelen bazı siyasiler hayatın pekçok alanında benzer yol ve yöntemler kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Toplumu kutuplaştır, seçmenleri ‘biz’ ve ‘onlar’ diye ikiye ayır, çeşitli iç ve dış düşmanlar yarat, medyayı ele geçir, yargıya hakim ol, her türlü muhalefeti demir yumrukla ez, topluma hesap vermeye de asla yanaşma…” açıklamasında bulundu.

“İŞ BİRLİĞİNE İMKAN SAĞLADI”

2019 İstanbul seçimlerini anımsatan İmamoğlu, “Demokrasinin imkanlarını kullanarak gücü ele geçiren ama ardından demokrasiyi ve demokratik kurumları etkisizleştiren bu gibi siyasi liderlere karşı demokrasi güçlerinin de mücadele yolları bulabilmesi ve birbirlerinden ilham alabilmesi gerekliydi. Son derece mutluyum ki 2019 İstanbul seçim sonuçları çevremizde böylesi bir ilhama ve iş birliğine imkan sağladı” dedi.

“İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI BİRÇOK ÜLKEYE İLHAM OLDU”

İstanbul seçimlerinin birçok ülkeye örnek olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getiren İmamoğlu, “23 Haziran seçimlerinin ardından kampanya ekibimizle iletişim kuran Macaristan’ın Orban yönetimine karşı muhalefetin ortak adayı konumundaki Gergely Karacsony, tüm strateji ve iletişim ekibiyle İstanbul’a geldi. Arkasından Budapeşte’ye döndüler ve İstanbul tecrübelerinden ilham alarak dünyadaki bir başka sürece dair kendi ülkesindeki rejime karşı ortak bir aday olarak zafer kazandılar. İstanbul seçim sonuçları sadece Macaristan’da değil, çevre ülkelerin birçoğunda ilham oldu ve olmaya da devam ediyor” şeklinde konuştu.

“HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYA DEMOKRASİLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

6 muhalefet partisi liderlerinin dün Anklara’daki buluşmasına değinen İmamoğlu, “Dün 6 genel başkanın Ankara’da bir araya gelmesi ve demokrasiye, parlamenter rejime dönüş ile ilgili yaptıkları ortak açıklama hem Türkiye için hem de dünya demokrasileri için çok önemlidir. Tarihimizde ilk defa farklı siyasi köken ve ideolojilerden gelen 6 partinin demokrasinin geleceği ve ülke vatandaşlarının mutluluğu için bir araya gelmesi ve gerçeklikten uzaklaşmış popülist bir yönetime karşı irade ortaya koyması kesinlikle umut vericidir” ifadelerini kullandı.

“BU KAPANDAN KAÇMAMIZ GEREKİYOR”

Budapeşte Belediye Başkanı Karacsony de İmamoğlu’nun ‘popülizm’ konusundaki sözlerine destek çıkarak, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da belirttiği gibi bu popülist rejimler her zaman çatışma üzerinden beslenmişlerdir. Toplumu ikiye bölerek kendi konumlarını korumaya çalışmaktadırlar. Popülistlerin karşıtlıklardan beslenmelerini engellemek için bu kapandan kaçmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“2019’DA İTTİFAKIN GÜCÜ ORTAYA ÇIKTI”

Karacsony, sözlerine şöyle devam etti:

* (İttifak kuralması süreci) Bunun için çok uzun bir zaman ihtiyacımız oldu. 2010 yılında Orban iktidarı ele geçirdiğinde bizim hareket alanımız da daraldı. Daha önceki seçimlerde bu partiler kendi yollarında farklı farklı hareket etmişlerdi. 2018 yılında çeşitli adımlar atılabildi ve 2019’da bu ittifakın gücü ortaya çıktı. 2019’da muhalefet Budapeşte’de çok önemli başarılar elde etti; Budapeşte’de ve büyükşehirlerin çoğunda seçimleri kazandı. Bu başarıların elde edilmesi için bütün bu partilerin çok engebeli yollardan geçmesi gerekti. Burada partiler seçmenlerini bir arada hareket etmeye değil aslında seçmenler partileri bir arada hareket etmeye yönlendirmiş oldular.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK”

* ((İktidara geldiklerinde) İstanbul Sözleşmesi’nin parlamentoda imzalanması acaba gündeme gelecek mi?) Şu anda bunun Maceristan’da çok büyük bir problem olduğunu bilmenizi isterim. Maceristan’da ortalama olarak aile içi şiddet nedeniyle haftada 1 kadın ölüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının yanında tabi ki korunaklı evlerin sunulması ve polis teşkilaına özel bir eğitim verilmesi bu olayları azaltacaktır diye düşünüyoruz.”