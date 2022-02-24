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İmamoğlu: Asla kabul edilemez

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve askeri müdahalesi asla kabul edilemez" dedi. İmamoğlu, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı dikkate almaları konusunda çağrıda bulundu.

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İmamoğlu: Asla kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili sosyal medya hesabından görüşlerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar için uyarısını paylaşan İmamoğlu, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve askeri müdahalesi asla kabul edilemez. Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın bakanlığımızın yaptığı bu duyuruyu dikkate almaları önemlidir” ifadelerini kullandı.

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