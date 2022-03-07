İmamoğlu çiftinden kadın hakları vurgusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, “21. yüzyılda her alanda ilerleme kaydettiğini söyleyen eril dünya, maalesef insanlık konusunda sınıfta kalmıştır. Çünkü kadın hakları meselesi, insan hakları meselesidir” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararını eleştirerek “Büyük bir mücadele gereken ortamdayız. İşin başındayız. Bugün de aynı mücadelenin verilmek zorunda olması, 21’inci yüzyılda bunu konuşuyor olmaktan biraz utanmalıyız” dedi.

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İBB'nin İstanbul Vakfı bünyesinde Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde başlatılan “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında bugüne kadar 100 bin adet baskıya ulaşan “İlham Veren Adımlar” kitabının geliri ile 300 kız öğrenciye eğitim bursu verildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde “İlham Veren Adımlar Buluşması” gerçekleştirildi.

Etkinlikte bursiyerler ile İBB'nin kız yurtlarında yerleşen öğrenciler, alanında uzman kadınlarla buluştu. Aralarında masal anlatıcısı Judith Malika Bilermen, Karaköy Tüneli'nin ilk kadın vatmanı Aysun Tecir, cerrah Özlem Cankurtaran'ın da bulunduğu isimler ilham veren başarı öykülerini anlattı.

“ERİL DÜNYA İNSANLIK KONUSUNDA SINIFTA KALDI”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dilek Kaya İmamoğlu

“8 Mart, insan hakları temelinde kadınların sosyal, siyasi, ekonomik anlamda vermiş olduğu bir mücadeleyi temsil ediyor. Yıllarca verdiğimiz mücadelenin sonunda maalesef yine aynı noktadayız. Hatta üzülerek söyleyebilirim ki aldığımız tüm veriler daha da geride olduğumuzu gösteriyor.

21. yüzyılda her alanda ilerleme kaydettiğini söyleyen eril dünya, maalesef insanlık konusunda sınıfta kalmıştır. Çünkü kadın hakları meselesi, insan hakları meselesidir. İnsan olmayı başarmak ve insan olarak kalabilmek, bu kadar zor olmamalı.

Bizi, her 8 Mart günü bir kez daha isyan ettiren tüm o eşitsizlikler, bütün o haksızlıklar, adaletsizlikler…Hepsinden kurtulup, eşit, özgür ve mutlu bir hayatı paylaşmak, bu kadar zor olmamalı. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdan dışlanması, temel haklarından mahrum bırakılması, bütün insanlığa karşı işlenen bir suçtur” diye konuştu.

“ZORLUK KARŞIMIZA DİKİLEN YASAKLARDA”

“Zorluk, sadece önümüze çıkarılan engellerde, karşımıza dikilen yasaklarda değil” diyen İmamoğlu “İçimizdeki gücün büyüklüğünün farkında değiliz. Farkında olursak, başarabiliriz.

Cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, toplumsal eşitliğin nefes almak gibi doğal kabul edildiği, ötekileştirmenin-kutuplaştırmanın yaşanmadığı, kadın ve erkeğin, hayatın her alanında birlikte, eşitçe var olabildiği bir hayatı hep birlikte kurabiliriz” dedi.

KİTAP İNGİLİZCE'YE ÇEVRİLDİ

Bu amaçla başlattıkları “Büyüt Hayallerini” projesi hakkında bilgi veren İmamoğlu şunları anlattı:

“Büyüt Hayallerini projemizin ilk ürünü olan İlham Veren Adımlar kitabımızı bir yıl önce sizlerle buluşturduk. Kitabımız, bu yıl İngilizce'ye çevrilerek dünyanın her yerindeki kız çocuklarıyla buluşmaya başladı.

Ülkemizin değerli kadınlarının başarı hikayeleri artık dünyanın başka yerlerinde de kız çocuklarına ilham oluyor. İlham Veren Adımlar kitabımızdan elde edilen gelirle bu yıl, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören 300 kız öğrenciye burs vermeye başladık.

Amacımız proje geliriyle bu sayıyı daha da artırmak; çocuklarımız için bilim, kültür ve sanat çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir merkez ve bir öğrenci yurdu yapmak. Proje kapsamındaki ikinci kitap olan ‘Birlikte Güçlüyüz’ yayına hazırlanıyor. Büyüt Hayallerini temalı bir film senaryosu yarışmasının da planlamasını yapmaktayız.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 21. YÜZYIL VURGUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da

“Kadının toplumda eşitliği meselesi insan hakları meselesi. Özel bir durum değil olması gerekendir. Büyük bir mücadele gereken ortamdayız. İşin başındayız. Kadın hareketinin, kadınların toplum içindeki yerinin güçlenmesi ve eşit haklara sahip olabilmesi için çok önemli mücadeleler verdi.

Bugün de aynı mücadelenin verilmek zorunda olması, 21'inci yüzyılın 2022 yılında bunu konuşuyor olmaktan biraz utanmalıyız. 21'inci yüzyılın 2022 yılına savaş ne kadar yakışmıyorsa, savaşı kınıyorsak kadın hakları mücadelesi verilmesi, hala bu bilince ulaşılmaması üzüntü verici bir durum.

Kadınların büyük mücadelelerle elde ettikleri haklarını geri almaya çalışan bir zihniyetin varlığını da biliyoruz dünyada. Bunun en yakın örneğini ülkemizde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma kararında gördük.

Bunu anlamak mümkün değil. Bu nedenle kadın mücadelesi nesilden nesle güçlenerek devam etmeli. Kız çocukları iyi eğitim aldığında toplum daha dayanıklı olur bunu net olarak görüyoruz” dedi.

“İBB'NİN KADIN POLİTİKASI YOKTU”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda yöneticilere de çok önemli bir görev düştüğünü vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu zamana kadar İstanbul'un kadınlara yönelik bir politikası, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir yol haritası hiç olmamıştı. Katılımcı bir anlayışla ortaya koyduğumuz Yerel Eşitlik Eylem Planı İstanbul'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaşması, yaygınlaşması, sürdürülebilir ve izlenebilir olması adına çok değerli bir çalışma.

Yine İBB tarihinde ilk defa öğrenci yurtlarımızı hizmete aldık. Önceliği kız öğrencilere tanıdık. Bugün üç ayrı öğrenci yurdumuzda 625 kız öğrenciye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İBB tarihindeki bir başka ilkimiz ise İBB Genç Üniversiteli eğitim yardımımız.

İBB Genç Üniversiteli ile 50 binin üzerinde öğrencimize burs veriyor, eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İBB yönetiminde 7 genel sekreter yardımcısından 3'ü kadın. İBB tarihinde ilk kez kadın genel sekreter yardımcısı atandı. Yeterli değil daha çok olmalı biliyorum.”

“ATATÜRK'E NE KADAR MİNNET DUYSAK AZDIR”

İstanbul öyküsünü kadınlarla yazdığında daha güzel işler yapılacağını söyleyen İmamoğlu

“Tarih boyunca kadın hareketine yön vermiş tüm kıymetli isimleri minnetle anıyorum. Dünyaya öncü olma konusunda Türkiye’mizin o ilk yıllarında Cumhuriyetimizin o ilk yıllarında cesaretle kadının hem toplumdaki yerine hem seçme seçilme hakkından davranışlarıyla ve kadına gösterdiği büyük ilgiyle ve onlara verdiği cesaretle hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar minnet duysak azdır diye düşünüyorum” dedi.

“BOYNUMUZUN BORCU”

“Her çocuk aslında doğduğunda aynıdır” diyen İmamoğlu “Hayata dair cesaretlerini arttıracak, onların önünü açacak, önündeki engelleri ortadan kaldıracak biz yöneticileriz, anneleriz, babalarız.

Dolayısıyla kız-erkek ayırt etmeksizin eşit olan bütün çocuklarımızın aynı zamanda bütün kızlarımızın da eşit haklarla beraber bu ülkede eğitim almalarını sağlamak hepimizin boynunun borcu. Bu mücadeleyi en sonsuz bir biçimde vereceğimize, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Asla bundan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.