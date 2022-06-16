İmamoğlu: İyi ekonomi yönetmek bina, saray yapmakla olmaz

İBB, İstanbul’daki 11’nci Bahçe Marketi Ataşehir’de açtı. Açılışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptığı platformdan gördüğü manzaraya dikkat çekerek “Karşımda milyonlarca metrekarelik bina yumağı var. İyi ekonomi yönetmek; bina yapmakla, saray yapmakla olmaz. Oralara liyakatli yöneticileri koymakla mümkün” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kentteki 11'nci Bahçe Marketi, Ataşehir'de açtı. Ataşehir Bulvarı'nda hizmete giren Bahçe Market'in açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“SİZLERLE BERABER DOĞRU ADIMLARI ATMAK İSTİYORUZ”

İmamoğlu, Anadolu ve Trakya coğrafyasının, asırlardan bu yana Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre ile Şeyh Edebali gibi erenlere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yaptığının altını çizerek “ Biz, bu şehirde yeşil alanları korumak, yeşil alanları güçlendirmek arzusundayız. Biz, bu şehrin her adımını, her anını güzelleştirirken, sizlerle beraber o duyguyu beslemek ve doğru adımları atmak istiyoruz. Muhtarlarımızı dinlemek istiyoruz. Meclis üyelerimizi dinlemek istiyoruz. Milletimizi dinlemek ve onlarla karar vermek. Bakın katılımcı bütçenin ikinci denemesini hep beraber harekete geçiriyoruz” dedi.

“VATANDAŞIMIZLA İNATLAŞMIYORUZ”

İkinci katılımcı bütçe çalışmalarına başladıklarının belirten İmamoğlu, “Vatandaşımıza rağmen, bir takım şeyler yapma konusunda inatlaşmıyoruz. İnatlaşamayız. Çünkü, mülk sahibi biz değiliz. Mülk sahibi insanlar, toplum, vatandaş; bireyler değil, kişiler değil. Yöneticiler emanetçidir, yöneticiler geçicidir. Biz, 5 yıllığına seçildik. İyiysek, bir daha seçiliriz. Battal Bey, üçüncü kez seçildi. Dolayısıyla bizim sınav yerimizdir seçim. O bakımdan vatandaşı yok saymak asla olmaz. Farklı düşünceyi yok saymak olmaz. Birbirimizi, ‘seçenler' ya da ‘seçmeyenler' diye de ayıramayız. Seçenlere hizmet tabii ki önemlidir. Ama demokrasinin temeli nedir biliyor musun? Esas olan, size oy vermeyenlerin haklarını korumaktır. Size oy vermeyenlere daha hassas davranmaktır. Demokrasi onun için çok özeldir” diye konuştu.

“KARŞIMDA KOCAMAN BİR BİNA YUMAĞI VAR”

Konuşma yaptığı platformdan gördüğü manzarayı katılımcılarla paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bütün bu güzel cümleleri kurarken, karşımda kocaman bir bina yumağı var. Milyonlarca metrekarelik bina yumağı. Binaları yaparak, Ankara’da merkezi olan Merkez Bankası’nı, işte Ziraat Bankası’nı, şunu, bunu taşıyarak, ‘Dünyanın finans merkezi İstanbul' diyeceksiniz. Tamam; olacak, olsun. Ticaret merkezi olsun. Burası, kültür başkenti olsun dünyanın. Burası, sanatın başkenti olsun dünyada. Her konuda üstün olsun. Ama finans merkezi binayla olmaz. İyi ekonomi yönetmek, bina yapmakla, saray yapmakla olmaz.

Oralara liyakatli yöneticileri koymakla mümkün. Akşam sabah zam almanın sebebi, her gün hayatın pahalılaşmasının sebebi; elbette dünyanın zorlukları var. Elbette dünyada maliyetlerin artışı, engellenemeyen bir takım zorluklar var. Ama o değil tek başına. Siz, oradan en az hasarla nasıl sıyrılmalısınız? Ekonomiyi nasıl iyi hale getirebilirsiniz? İşte bu binalarla değil. İçine aklı başında, o işin uzmanı insanları koyarak mümkün kılabilirsiniz. O bakımdan ülkemizin güzel coğrafyalara, yeşil alanlara, parklara ihtiyacı olduğu kadar, liyakatli insanların şans bulduğu güzel bir düzene, güzel bir sürece de ihtiyacı var” dedi.

VATANDAŞLARA “YENİKAPI” ÇAĞRISI

İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, önümüzdeki 23 Haziran'da görev sürelerinin 3'ncü yılını tamamlayacaklarını hatırlattı. “İsterdik ki görev yıldönümümüzü 31 Mart'ta anlatalım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ama ısrarla dediler ki, ‘Siz, bizi iki kez yenin.' Biz de iki kez yendik. Hep beraber bu bir avuç insana karşı, değerli halk mücadelesiyle beraber, oy veren, vermeyen herkesle beraber o bir avuç insana karşı büyük bir mücadeleyle kazanım elde ettik. 23 Haziran da onun yıl dönümü. 23 Haziran'da Yenikapı’ya sizleri bekliyoruz.”

DİKKAT ÇEKEN YAZ OKULU TALİMATI

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi de konuşmasında, ilçesinin 17 mahalleden oluştuğunu kaydetti. 13 mahallede şimdiye imar planı olmadığını aktaran İlgezdi, “Bu 13 mahallenin imar planları, Sayın Başkan İmamoğlu'nun sayesinde çıktı” dedi. İlgezdi, hizmete giren Bahçe Market nedeniyle, İBB ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş. yöneticilerine teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, Bahçe Market aşılışının ardından, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki İBB Spor Tesisi'nde de incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında İmamoğlu, yöneticilere “Milletin bu sene sağa sola gidebileceğini zannetmiyorum ekonomik süreçler nedeniyle. Denizleri, sahilleri, yaz okullarını, plajları hazır edelim. Çocukları mutlu etmemiz lazım” talimatı verdi.

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