İmamoğlu: İstifanı bekliyorum Bakan bey!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamaya sert cevap verdi. Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "İstifanı bekliyorum Bakan bey!" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Soylu, “İmamoğlu, basın açıklamamızdaki telefon görüşmesi konuşmasına verdiği cevapta ‘Süleyman Soylu’yu aramadım’ demiş. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’I ETİKETLEDİ, SOYLU’NUN İSTİFASINI İSTEDİ

Bu açıklamaya İmamoğlu’ndan sert yanıt geldi. Soylu’nun paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyerek, “Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!” ifadelerini kullandı.

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