İmamoğlu, Karikatür ve Mizah Festivali’ni ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye ait Müze Gazhane’de gerçekleştirilen “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali”ni ziyaret ederek katılımcılarla renkli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'deki Müze Gazhane'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali'ni ziyaret etti. Stantları gezen İmamoğlu katılımcılarla renkli bir sohbet gerçekleştirdi.

Eski mizah dergisi Çarşaf'ın dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın karikatürlerinin yer aldığı sayıları görünce İmamoğlu'nun “İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi diye” sözleri renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

FENERBAHÇE SOHBETİ

Ünlü karikatürist Tekin Aral'ın kızı Ayşe Aral ile İmamoğlu arasında Gırgır Dergisinin sayılarının yer aldığı sergiyi gezerken de renkli bir Fenerbahçe sohbeti gerçekleşti. Aral “Başkanım babam Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe ile ilgili bol karikatür var” diye espri yaptı.

İmamoğlu da “Ama burada hemen hemen her takım var. Bu da Mehmet Ekşi. Herhalde Beşiktaş'a transfer olmuş, 79-80'ya… Biraz biliyorum. Çok iyi bütün eskiler var içinde” diye karşılık verdi. İmamoğlu, Oğuz Aral'ın yaratıcısı olduğu ünlü çizgi kahraman “Avanak Avni” karikatürünün önünde fotoğraf çektirdi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Kara leke olarak iz bırakır