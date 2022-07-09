İmamoğlu veto etmişti… Beykoz Çayırı ihaleye çıkıyor

İBB Meclisi’nde sert tartışmalar arasında AKP-MHP grubunun oyları ile millet bahçesine dönüştürülen tarihi Beykoz Çayırı ihaleye çıkıyor. TOKİ, Beykoz Çayırı’nı millet bahçesine dönüştürecek inşaatlar için 3 Ağustos’ta ihale düzenleyecek.

Özlem GÜVEMLİ

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100 yıllık Beykoz Çayırı'nın imar planları, İBB Meclisi'nde 2021 yılının eylül ayı oturumlarında millet bahçesine dönüştürülmek üzere değiştirildi.

Beykoz Belediyesi tarafından sunulan plan teklifinde çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının

önü açıldı.

İnşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltildi. Kamuoyunun tepkisini çeken plan değişikliği mecliste tartışmalara neden oldu.

İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ

Karara muhalefet eden CHP'liler, çayırın yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulunarak “Beykoz Çayırı'na dokunmayın” dediler.

Ancak plan değişikliği AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. Karar bir sonraki ay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderildi.

Fakat çoğunluktaki AKP-MHP grubu veto kararına direnerek plan değişikliğini aynen geçirdi.

İHALE TARİHİ: 3 AĞUSTOS

TOKİ de Beykoz Çayırı'na millet bahçesi inşaatı yapmak için ihale hazırlıklarını tamamladı. TOKİ “Beykoz İlçesi Yalıköy ve Ortaçeşme Mahalleleri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 3 Ağustos günü ihale düzenleyecek.

Açık ihale usulü ile düzenlenecek ihalede, teklifler sadece elektronik ortamda alınacak.

Konvansiyonel kalıp sistemiyle 2 bin 207 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatılar inşa edilecek. 104 bin 557 metrekarelik alanda millet bahçesi genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları yapılacak. Çalışmaların 400 günde tamamlanması planlanıyor.

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