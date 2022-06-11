İmamoğlu: Yol yaptın ama gençler başka ülkede yaşamanın hayalini kuruyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müze Gazhane’de düzenlenen gençlik festivalinin açılışında konuştu. İmamoğlu “Bugün, gençlerin talep ve hayallerine burun kıvıranlar da bir zamanlar gençti. Özgür bir kültür ve sanat ortamı, bu toplumun hep genç kalmasını sağlayacak. Öyle festival iptal etmekmiş, sanatçıya yasak koymamış; geç, geç kardeşim, geç onları” diye konuştu.

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Kadıköy'deki Müze Gazhane'de düzenlenen ve 3 gün sürecek gençlik festivali “FestZ”in açılışı 10 Haziran günü gerçekleştirildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkeyi yönetenlerin, her gün televizyonlara çıkıp neler yaptıklarını anlattıklarını ve bu durumun 20 yıldır devam ettiğini dile getirerek “İyi, güzel; peki ne değişti? Mesela son 20 yılda, yurtdışında yaşamak isteyen gençlerin sayısı azaldı mı, arttı mı? Mesela son 20 yılda, ülkede eğitimin kalitesi yükseldi mi? Son 20 yılda üniversitelerimizin seviyesi dünya üniversiteleri arasında yükseldi mi? Son 20 yılda, gençlerimizin dünyadaki akranlarıyla daha iyi rekabet etmesi için hangi imkanları sağladın” sorularını yöneltti.

“YOL YAPTIN AMA GENÇLER BAŞKA ÜLKEDE YAŞAMANIN HAYALİNİ KURUYOR”

“20 yılda yol yaptın, köprü yaptın, o tesisi kurdun, bu tesisi açtın ama ülkenin gençleri, başka bir ülkede yaşamanın hayalini kuruyor be kardeşim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu, bir yönetici için korkunç bir şey. Ben de ülkeyi yönetenler kadar televizyonlara çıkamasam da fırsatını bulursam, 3 yılda İstanbul'da neler yaptığımızı uzun uzun anlatabilirim. Ama ben, sadece yapılanlarla değil, daha çok sonuçla da ilgiliyim. Eğer son 3 yılda, İstanbullu gençlerde ‘Bu ülkede yaşanmaz' duygusu biraz olsun azalmadıysa, kendimi yeterince başarılı görmem. Evet; pandemiydi, ekonomik krizdi, iktidarın engellemeleriydi… İstanbul'da daha fazlasını yapmamızı engelleyen çok şey oldu. Hâlâ da var. Ama şartlar ne olursa olsun, İstanbul'da yaşamanın tadını, keyfini, mutluluğunu arttıracağız. Bizim en temel görevimiz bu. Mücadelemiz bunun için. Her şeyden önce, gençlerin neden başka ülkelerde hayat kurmayı düşündüklerini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü gençlerini mutlu edemeyen bir ülkede, hiçbir şey yolunda gitmiyor demektir. Gençlerini mutlu edemeyen bir toplum, geleceğe güvenle bakamaz.”

“GENÇLER, ÖNEMSENMEDİKLERİ ATMOSFERDEN KURTULMAK İSTİYORLAR”

İmamoğlu “Gençlerin sadece iş bulamamak veya geçinememek gibi nedenlerle yurtdışına gitmek istediğini zannedenler çok yanılıyorlar. Gençler asıl insan olmakla, insan gibi davranılmakla ilgili konularda yaşadıkları sorunlar nedeniyle bu ülkeden gitmek istiyorlar. Hayatın kalitesiyle ilgili konularda, görüp yaşadıkları nedeniyle geleceklerini başka yerlerde arıyorlar. Özgürlük, demokrasi, kendini ifade edebilme problemleri nedeniyle başka ülkelere yöneliyorlar. Gençler anlaşılmadıkları, önemsenmedikleri, değer verilmedikleri bir atmosferden kurtulmak istiyorlar” diye konuştu.

ÜNLÜ CEP TELEFONU DİYALOĞUNU HATIRLATTI

Sokak röportajlarında sorunlarını dile getiren gençlere, ‘Çıkar telefonunu göster' diyenlere tepki gösteren İmamoğlu “Söylemek istedikleri şu: ‘İşte burada durup konuştuğuna göre, belli ki açlıktan ölmüyorsun. E cebinde akıllı telefonun da var. Daha ne istiyorsun.' Bunu diyorlar gençlere. ‘Açlıktan ölmüyorum, cebimde akıllı telefonum da var. Daha ne isterim ki…' Gençlerden ve tüm vatandaşlardan böyle bir uysallık bekliyorlar. En temel ihtiyaçları, en temel düzeyde karşılandığı için insanlar, yöneticilere şükran duysun istiyorlar” dedi.

“DEĞİŞİM ANI YAKLAŞIYOR”

İmamoğlu, “değişim, umut ve cesaret” kavramlarının gençlere ve gençliğe çok yakıştığına söyleyerek, çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılara, “Merak etmeyin; beklediğiniz o değişim anı yaklaşıyor. Ülkedeki bütün zorluklara ve sıkıntılara rağmen, değişimle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına yeni bir heyecanla adım atabiliriz. Gençlerin yenilikçiliğiyle ve özgürlüğe olan tutkusuyla; gençlerin aklı, mizahı ve cesaretiyle başarabileceğimiz çok şey var” sözleriyle seslendi.

“FESTİVAL İPTAL ETMEKMİŞ; GEÇ ONLARI”

“Bugün, gençlerin talep ve hayallerine burun kıvıranlar da bir zamanlar gençti” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Özgür bir kültür ve sanat ortamı, bu toplumun hep genç kalmasını sağlayacak. Yani gençlik iksiri. Biz, o iksiri, İstanbul’da bol bol üretmeye devam edeceğiz kardeşim. Öyle festival iptal etmekmiş, sanatçıya yasak koymamış; geç, geç kardeşim, geç onları. Sizlere söz veriyorum: Bu güzel şehirde, sizin enerjinizi hep tazeleyeceğiz. Sizleri sık sık bir araya getireceğiz. İnsanları birbirinden ayırma ve bölme çabasına karşılık, sizleri biz inadına sık sık bir araya getireceğiz. Bu güzel şehrin daha renkli, daha cazip, daha toleranslı, daha hoşgörülü olması için her hafta, her ortamında fırsatlar yaratacağız.”

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