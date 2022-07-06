İmamoğlu’na yaşlı kadın böyle dert yandı: Açız kardeşim, açız

İBB Başkanı İmamoğlu, Maltepe'de semt pazarını ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu'na geçinemediğini söyleyen yaşlı bir kadın, "Açız kardeşim, açız. Hiçbir şeyimiz yok. 2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum" diyerek dert yandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

“AÇIZ KARDEŞİM, AÇIZ”

İmamoğlu’na geçinemediğini söyleyen yaşlı bir kadın, “Açız kardeşim, açız. Hiçbir şeyimiz yok. 2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Eşim hasta, ben kanser hastasıyım” diyerek dert yandı.

Bir emekli maaşıyla 2 kilo patates alamadıklarını söyleyen başka bir kadına ise İmamoğlu, “Ekonomiyi düzeltmemiz için bu sistemi değiştirmemiz lazım” cevabını verdi.

SİGARAYI BIRAKTIRMAYA ÇALIŞTI

Çok genç yaşta sigara içen Ömer isimli pazarcı bir genci de sigarayı bırakma konusunda ikna etmeye çalışan İmamoğlu, “Çok erken başladın sigaraya. Sen ne güzel adamsın. Yüzün güleç. Ticaret yapıyorsun. Gel bir anlaşma yapalım. Ama sözünde duracaksın. Esnaf sözü. Sigarayı bırakıyorsun. Takip edeceğim seni. Telefon numaranı ve yakınlarının numarasını alacam. Bir ay sonra da yanıma çağıracağım” dedi.

Genç ise İmamoğlu’na söz vererek sigarayı bırakacağını söyledi.

“BU SÜRECİ YÖNETEMEDİLER, DEĞİŞMESİ LAZIM”

Ziyaret sırasında İmamoğlu’na, “Pahalılığı mi izlemeye geldiniz? Milletin sürünmesini mi izlemeye geldiniz?” diye soran bir kadına İmamoğlu şu cevabı verdi:

* “Olur mu öyle şey. Milletin bu kötü durumuna çare olmak için uğraşıyoruz. Durum kötü.

* İnsanların alışveriş yapamadıklarını görüyorum. İnsanların şikayetlerini dinliyorum. Ama bu ekonominin düzelmesi lazım. Bu süreci yönetemediler, değişmesi lazım.”

“ALLAH KORUMAYLA GEZENLERDEN BU ÜLKEYİ KURTARSIN”

Siyasilerin korumalarla gezmesinden şikayet eden bir pazarcı esnafı da “Korumayla geziyorsa bir insan, demek ki düzgün çalışmıyor. İşini düzgün yapan insan korumayla gezemez” dedi.

İmamoğlu da, “Allah korumayla gezenlerden bu ülkeyi kurtarsın” cevabını verdi.

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