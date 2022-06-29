İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Türk Ocakları’ göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ile İslam Sempozyumu düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin görevden alınmasına tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli’nin sempozyumun açılışına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarına da atıf yapan İmamoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocağı’na gösterdiği hassasiyetin ben şahidiyim. O hassasiyeti bir başka genel başkan gösterse Türk Ocağı bugün çok daha rahat, çok daha huzurlu yerlerde olurdu” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü'nün mart ayında Bağcılar'da açtığı Sosyal Uyum Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na İBB ile Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı “İslam Sempozyumu” nedeniyle Türk Ocakları Genel Merkezi'nin İstanbul şube yönetimini görevden alması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisi soruldu.

“KİMSE SAVCILIĞA KALKMASIN”

İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Üzüntüyle takip ettim. Bazı kurumlar vardır, topluma mal olmuştur. Toplumun farklı kesimleriyle bağ kurmuştur. Ve uzun yıllar süren bir hizmet alanı olan bu tür sivil toplum kuruluşlarının varlığından kimin, ne zaman haber aldığını ya da nasıl iş birliğinde olduğunu bazen kimse bilemez.

*Örneğin 110 yıllık Türk Ocağı ile benim de bir bağım olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın geçmişte içinde olduğu bir ortam olabilir.

*Olabilir derken tahminen elbette konuşmuyorum, mesaj veriyorum buradan. Ve dolayısıyla benim ruhumda da saygın bir yeri vardır, olabilir.

*O bağlamda kimse bulunduğu koltuk üzerinden yargıçlığa, savcılığa kalkmasın. İnsanları yargılamaya kalkmasın.

*Bu tür kurum ve kuruluşlar hele hele adı Türk Ocağı olduğu bir yerde, o iki önemli kavramı taşıdığı bir yerde, bu ülkenin sınırları dahilinde her yerde hizmet etmelidir. Herkese sesini duyurmalıdır.

*Bizim gibi kurumlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür saygın sivil toplum kuruluşlarına hizmet ederler, destek olurlar, ortam sağlarlar ve orada gelirler bu çalışmalarını yürütürler. Yapılan iş ve işlem böyle bir işlem.

“6 SENE SONRA MI UYANDILAR?”

Aynı sempozyumun 2016 yılında da CHP'li Kartal Belediye işbirliği ile düzenlendiğini hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Yani 6 sene sonra mı uyandı acaba diye düşünüyorum. Siyasi konjonktürün ya da siyasi söylemlerin etkisi altında mı kalındı diye acaba düşünüyorum.

*Benim Türk Ocağı’na faydalarım olmuştur. Kimse bunu bilemez. Belki farkındadırlar, değillerdir, merkezine de faydalarım olmuştur.

*İstanbul gibi başka yerlere de faydalarım olmuştur. Yarın da olacaktır. Yani bu kararın altında ezilirler. Ezildiler de zaten. Bence ezildiler, sesleri bile çıkamayacak bu saatten sonra.

*Yaptıkları işlemle ilgili hamle bile yapmamaları lazım. Kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım diye düşünüyorum. Bu bağlamda siyasetin etkisi altında kalmasınlar.

“KILIÇDAROĞLU'NUN GÖSTERDİĞİ HASSASİYETİN ŞAHİDİYİM”

*CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Ocağı'na gösterdiği hassasiyetin ben şahidiyim.

*Bir başka genel başkan gösterse Türk Ocağı bugün çok daha rahat, çok daha huzurlu yerlerde olurdu. Bakın benim genel başkanım çok hassasiyet göstererek; ‘katkı sunulması gereken sivil toplum kuruluşlarından, iş birliği yapılması gereken sivil toplum kuruluşlarından biridir’ diyen bir insana dönük bu şekilde bir ortam.

*Yani orada sanki sadece il başkanına kıvrak bir tarifle mesaj verilen bir durummuş gibi…Hani kimse bizi kandıracak durumda değil. Orada bu işin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu orada ev sahibidir.

*Saygıdeğer genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu orada bu sürecin destek olanı, motive edenidir.

*Dolayısıyla diğerleri de misafirlerdir. Bu süreçleri değerlendirirken, karar verirken bunlara dikkatli olacaklar ve hassas davranacaklar. Süreci yakinen takip ediyorum.

*Ama bir baksınlar; Ekrem İmamoğlu acaba Türk Ocağı’na başka zamanlarda, başka tarihlerinde sıkıntıda oldukları zamanlar yanlarında olmuş mu, olmamış mı?

*Olduğu zaman acaba ne düşündüler? Bu kararı alırken ne düşündüler? Ben onlara soru soruyorum sadece. Bu kadar söyleyeceğim. Üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yanlış karardan geri adım atarlar hızlıca.

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