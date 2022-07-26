İmamoğlu’ndan Etiler Polis Okulu arazisi açıklaması: Süreçlerden partimin de bilgisi var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Etiler Polis Okulu'nun arazisiyle ilgili konuştu. İmamoğlu, "Bizim attığımız hiçbir adımdan İstanbul halkı zarar görmez. Bunun her türlü hukuki açıklamasına da varız. Bu süreçlerden siyaseten partimin de bilgisi var" dedi.

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İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birinde yer alan Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselecek lüks proje gündemden düşmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını satarak çekildiği projede tek alıcının Yapı ve Yapı şirketinin olduğu ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ'nün ulaştığı ek protokole göre, İBB, 36 kat yüksekliğinde 3 gökdelenden oluşan projedeki paylarını 2 milyar 40 milyon liraya devretti. Daha önce alt yüklenicinin ödediği 138 milyon 852 bin lira düşüldükten sonra 920 milyon lira peşinat alındı. Kalan kısım ise Kasım 2023'e kadar dört taksit halinde vadelendirildi.

Son olarak Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkım işini alarak gündeme gelen Yapı ve Yapı firmasının sahibi Zafer Yıldırım için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘özel ilgi göstereceğiz' demişti.

Sürecin kapalı kapılar arkasında yürütülmesi ve kamuoyundan gizlenmesi tartışma yaratmıştı.

İBB'nin paylarını ihale düzenlemeden rekabet ortamı yaratmadan piyasa rayicinin oldukça altında bir değere ek protokol yoluyla devretmesi eleştirilmişti.

Bu akşam Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilere yanıt verdi ve süreçten Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberi olduğunu söyledi.

“SİYASETEN PARTİMİN DE BİLGİSİ VAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

* “Biz satmadık. Satıldı zaten. İş bitmiş, satılmış. Sözleşme yapılmış. Sürecini anlatayım.

* Bizden önce zaten iş yapılmış, bitmiş. Bakın 2018’den önce İBB’nin kasasına 918 milyon lira yatırılmış. Gitmiş para. Yani İBB, bu araziyle ilgili yaklaşık 600 milyon civarında Emniyet teşkilatıyla yaptığı sözleşme gereği Hakkari’de lojman yapmış, Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü yapmış. Sözleşme almış yürümüş.

* Canlandırmadık. 2 sene, 3 senedir duruyor zaten. 2-3 senedir durduruyoruz ama bir yere kadar. Siz hukuka bağlısınız. Bir tazminata ya da kamu zararı oluşturmaya dönük riskleriniz var.

* Bu yargı ve bu süreçle ilgili benim yapacaklarım kısıtlı. Burayla ilgili 2012’de başlayan süreç var. 2018’de burayı yüzde 47’siyle Yapı Yapı diye bir firma alıyor. Yüzde 53’ü Kiptaş’a veriliyor. İhaleyi Kiptaş alıyor. Yapı Yapı ile ortak oluyor. Kiptaş’a ruhsatı veriliyor. İki seçim arası bu arada.

* Danıştay 6’ncı Daire tarafından planın iptaliyle ilgili bir dava açılıyor. Geçmişten gelen bir dava. İBB olarak bizi bağlayan bir sözleşme var. Ya ben bunlarla yürüyeceğim, inşaat yapacaklar, inşaatın ortağı olacağım. Ya da İBB olarak paramızı alacağız.

* Yaptığımız iki şey oldu. Bir, sözleşme yapıp paramızı aldık. 2 milyar 80 milyon lira. Bu arada döviz artmadan önce başlayan süreç bu. İlk sözleşmenin tarihi 2018’in Nisan’ı. Bu arada yaklaşık 4 yıldır orada bir hafriyat yapılmış. Ortada bir tutanak var. Çevre binalar çatlamak üzere. Ciddi bir sıkıntı var ortada. Temelle ilgili sürecin başlatılmasına izin verdik.

* Bu esnada çok tesadüftür ki, bizim satışımızdan yaklaşık 1.5 ay sonra burayla ilgili plan iptali kararı çıktı Danıştay’dan. Dolayısıyla orada şu anda plansız bir süreç var.

* Her teknik sürecin bizde bir cevabı var. Teknik var, hukuki var. Bizim attığımız hiçbir adımdan İstanbul halkı zarar görmez. Bunun her türlü hukuki açıklamasına da varız. Bu süreçlerden siyaseten partimin de bilgisi var.”

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