İmamoğlu’ndan İstanbullulara uyarı: “2 gün boyunca sürecek”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir genelinde etkili olan yağışlarla ilgili İSKOM’da bilgilendirmelerde bulundu. Boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaşan İmamoğlu, İBB ekiplerinin sorunlu alanlarda görev başında olduğunu belirterek, yağışların gün içerisinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinden itibaren kentte yer yer etkili olan sağanak yağışlarla ilgili bilgilendirmesini İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi'nden (İSKOM) yaptı.

Yağışların gün içerisinde şiddetini artırmasının beklendiğini belirten İmamoğlu, boğaz hattında metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünün bilgisini verdi.

Yağışların yarın da devam edeceğini kaydeden İmamoğlu, İstanbullulara hava koşullarına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu. Binlerce noktada İBB ekiplerinin görev başında olduğunu belirten İmamoğlu, “Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin meyvesini topluyoruz diyebilirim. Küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi sorunları bir anda çözülemiyor. Bu noktalarda çalışmalarımız halen devam ediyor” dedi.

“39 İLÇEYLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Yaz döneminde mazgal temizlikleri ve kanal temizliklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan İmamoğlu, “İBB yetkisi alanında bulunan noktalarda binlerce arkadaşımız, günlerce bu temizlik noktasında hassas bir çalışma sürdürüyorlar. Bir başka özelliği de İstanbul’un özellikle kanalizasyon sisteminde, yağmur suyu alanlarıyla ilgili ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle de koordineli çalışıyoruz. Karşılıklı uyarılarımızı birbirimize yapıyoruz ve anlık müdahalelerde de birbirimize destek oluyoruz” diye konuştu.

ESENYURT’TA SEL BASKINI

Esenyurt'ta İBB'nin ıslah çalışması yürüttüğü bölgeye kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle baskınlar yaşandığının bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Yaklaşık 20 dakikada olan bir yağış ve özellikle arka planda havzaya düşen yağışların birikmesiyle yine kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı.

*Ama yine arkadaşlarım orada hazırdı. Bu yılsonunda biz oradaki sorunu tümden kaldıracağız. Havzanın tamamındaki çalışmalarımızı da Haziran ayında bitireceğiz.

*Orada daha önce de ifade ettiğimiz gibi su havzasının, dere yatağının, imara açılması ve oraya ne yazık ki yüzlerce konutun inşa edilmesi üzerine dere yatağının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşatılan kronik sorunlarının sebebi diyebiliriz.

YAĞIŞLAR BUGÜN VE YARIN DEVAM EDECEK

İBB İtfaiyesi, İBB Yol Bakım Dairesi Başkanlığı, İSTAÇ gibi ilgili tüm birimlerin bölgede çalıştığını belirten Başkan İmamoğlu, bilgilendirmesini şöyle tamamladı:

*Yağışlar devam edecek. Bugün gün boyu sürecek. Akşam biraz hafiflemesi söz konusu ama yarın yine yağışın İstanbul’da olduğunu biliyoruz.

*Bugün yoğunluğun özellikle boğaz hattında, Sarıyer civarında etkili olacağı, bir bölümü Alibeyköy ve Şile yönüne doğru ama boğaz hattı yoğunluklu bir yağış bekleniyor. İklim değişikliği meselesi çok önemli.

*Bugün yaşadığımız ya da anlık bize yaşattığı problemin temel kaynağı bu. İstanbul’a düşen bu yağışlar ya da yurdumuzun ya da dünyanın herhangi bir yerine düşen anlık bu yoğun yağışların ve yarattığı sorunların temelinde aslında.

*Şehirleşmeden tutun da tarım alanlarının yok edilişine ya da ormanların yok edilişine varıncaya kadar dünyaya verdiğimiz zararın aslında bugün de bize geri dönüşü diyebiliriz.

*Bu bağlamda her kurum, ülke, şehir ve insanın bu sürece sorumlu bir birey olarak dünyayı geleceğe hazırlama sorumluluğu içerisinde hareket etmesi şart. İstanbul’umuzu uyarmak bizim sorumluluğumuz.

*Görevimizi yerine getirmek bizim sorumluluğumuz. Ama bu tür ortamlarda iş birliğinden ve el birliğinden biraz daha hareket etmek karakteri. kabiliyetinden dolayı tekrar bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İBB EKİPLERİ YARINA KADAR ALARMDA

Devam eden hava koşullarında Sarıyer'de 47, Beykoz'da 41, Arnavutköy'de 16, Büyükçekmece'de ise metrekareye 12 kilogram yağış düştü.

Gün boyu molalarla yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden (20.00) itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Cuma öğle saatlerine (15.00) kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle İBB ekipleri 6.287 personel, 2.155 araç, iş makinesi ve ekipman ile müdahaleler yapıyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul karardı