İmamoğlu’ndan kurban çağrısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 300 binden fazla ailenin kırmızı et tüketemediğini belirterek, kurban ibadeti için hayırsever vatandaşları İBB’nin İstanbul Vakfı'na bağış yapmaya davet etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı öncesi hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.
İstanbul'da 300 binden fazla ailenin kırmızı et tüketemediğini belirten İmamoğlu, “İBB'nin İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da on binlerce aileye hayrınızı ulaştıracak. Kurban ibadetiniz İBB aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu olacak” dedi.