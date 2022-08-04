İmamoğlu’ndan partilere ‘İSKİ’ çağrısı!

İSKİ’nin 128 milyon liralık yatırımıyla, İstanbul Boğazı’nda her Kurban Bayramı’nda kanlı görüntüler oluşmasına neden olan sorunlar çözüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek “İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İSKİ, İstanbul Boğazı'nda her Kurban Bayramı'nda yaşanan kanlı görüntüleri sona erdiren İstavroz Atıksu Tüneli'ni tamamladı.

Açılış için düzenlene törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Törende konuşan Türkmen, 8 kilometrelik bir tünel olarak tasarlanan projenin eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş zamanında projelendirildiğini hatırlatarak “Bu tünel, ne yazık ki 2016 yılında bir tarihi eser kalıntısı dolayısıyla durmuş idi. 2019 yılı sonlarına doğru sayın başkanımızla birlikte bir keşif mahiyetli bir ziyarette bulunduk. Kendilerine buranın çok önemli olduğunu, bir an önce tamamlanması gerektiğini, özellikle Kurban Bayramlarında denizin burada kırmızıya büründüğünü sayın başkanımıza arz etmiş idik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli projenin, bu 8 kilometrelik projenin son etabının süratle tamamlanmasını temin etmiş oldular” dedi. Türkmen, İmamoğlu'na teşekkür etti.

“ŞEHRİN KARİZMASINI BOZAN GÖRÜNTÜYE SON VERDİK”

İstanbul'u “Dünyanın en karizmatik şehri” olarak tamamlayan İmamoğlu da şöyle konuştu:

*Bu kadar karizması yüksek, değerli bir şehrin, karizmasını bozan nüanslar, anlar vardır ve çok üzülürsünüz.

*Boğazda yaşanan bu süreç, özellikle atık suyun Boğazla buluştuğu -ki manevi bir andır Kurban Bayramı- manevi bir anımızın bu şekilde bir leke alması da hepimizi çok üzer. Buradaki Boğaz'ın kanlı görüntüsü, bizi elbette ki çok üzüyordu.

*Bundan sonra da bu sorunu yaşamayacağız. Güzelim denizi, kurban kanlarıyla boyanmış haliyle hem inancımıza yakışmayan hem inancımızı yerine getirirken o sürecin bu şekilde sonuçlanmasıyla bize sıkıntı veren hem de çevreyi kirleten bu sorunu çözmüş olmanın gerçekten şu anda keyfini yaşıyoruz.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapı yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, 100'e yakın noktada, su baskınlarını sona erdiren ya da erdirecek olan projelerin geldiği aşamalardan örnekler verdi.

“ÜSKADAR MEYDANI 30 AĞUSTOS'TA AÇILACAK”

Üsküdar Meydanı'nı 30 Ağustos'ta açacaklarını duyuran İmamoğlu, ilgili kurullardan gerekli izinleri aldıktan sonra da Salacak Sahili projesine başlayacaklarını söyledi.

İSKİ İÇİN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI

İSKİ'nin çok önemli ve yaşanan ekonomik kriz ortamında siyasi münazaralara konu edilemeyecek bir kurum olduğunu belirten İmamoğlu, İBB Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin temsilcilerine şu çağrıyı yaptı:

*İSKİ’ye geçmiş yıllarda kim emek vermişse, Allah hepsinden razı olsun. İSKİ kurumumuzun daha iyi noktaya gelebilmesi için, hep birlikte özenli davranmalıyız.

*Şu anda İSKİ’nin tek geliri var: Su faturası. Su geliri noktasında, en pahalı maliyetlerinden birisi olmasına rağmen İstanbul, Türkiye’de büyük şehirler arasında 28'nci sırada tarifede.

*Bu duruma düşmemeli. O bakımdan İBB Meclisi’nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum.

*Bugünün enflasyonunda, fiyat artışlarında ve maliyet artışlarında gerçekten çok sıkıntıya düşmesine rağmen, büyük fedakarlıklarla, tasarrufla, israfı engelleyerek bu hizmetleri yapma gayreti içerisinde olan İSKİ için herkesin aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım.

MELEN'E DİKKAT ÇEKTİ

2016'da tamamlanacağı açıklanan Melen Barajı'ndaki sıkıntıları bir kez daha dile getiren İmamoğlu, “Ne yazık ki bitirilemeyen ve şu anda da müteahhidinin tasfiye ettiği Melen Barajı yatırımının da bitirilmesi gerekir” dedi.

KANLI GÖRÜNTÜLER TARİH OLDU

Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da İstavroz Tüneli ile ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Başa'nın paylaştığı bilgilere göre; Üsküdar'ın Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce mahallelerinde yaşayan yaklaşık 40 bin kişinin ürettiği günlük 13 bin metreküp atık su, bundan böyle Beylerbeyi Sarayı'nın yanındaki İstavroz Deresi'nden İstanbul Boğazı'na akmayacak. 128 milyon liralık yatırımla, çok uzun yıllardır İstanbul Boğazı'na akan atık suların deniz deşarjına son verilerek, Kurban bayramlarında kan gölüne dönen boğaz görüntüleri tarihe karışmış oldu.

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