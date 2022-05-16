İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi İBB Meclisi’nin gündeminde

İBB Meclisi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi tartışıldı. İddialara yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, gezide tek kuruş kamu kaynağı kullanılmadığını vurguladı. Balyalı, İBB’de terör bağlantılı personel işe alındığı iddialarıyla ilgili tartışmalar üzerine de AKP döneminde İBB’den FETÖ bağlantılı 653 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi mayıs ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı. İlk oturum, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum, meclis üyelerinin verdiği soru önergeleri ile başladı. AKP grubu tarafından İBB'de terör örgütü üyelerinin işe alınması iddiaları ve bir personelin terör bağlantısı nedeniyle tutuklaması hakkında soru önergesi verildi.

“SÜREÇ GAYRI CİDDİ YÜRÜTÜLÜYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Terör çok ciddi bir konu. Devletin bütün kurumları arasında değerlendirme yapılarak çözülmeli. Ama bu süreç en başından beri gayrı ciddi olarak yürütülüyor. Siyaset yapmak ve İBB Başkanı'nı yıpratmak için kullanılıyor” dedi.

Tutuklama kişinin İBB çalışanı olmadığını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İBB arasındaki bir proje kapsamında çalıştığını söyleyen Balyalı “Maaşını da ilgili kurum ödedi” dedi.

Balyalı, söz konusu kişinin ameliyat olup idari izinli olduğu bir hafta boyunca hiçbir güvenlik gücünün işlem yapmazken işe başladığı gün işlem yapılmasını gayrı ciddi bulduklarını belirtti.

“AKP DÖNEMİNDE FETÖ BAĞLANTILI 653 KİŞİ ÇIKARILDI”

Balyalı AKP iktidarının farklı dönemlerde farklı terör ve terörist tanımlamaları yaptığına dikkat çekerek “Milat kabul edilen 15 temmuz sonrası İBB'de terörist avına çıkıldı. 100'lerce kişi FETÖ bağlantısı nedeniyle işten çıkarıldı. İBB'de memur ve sözleşmeli personel 183 kişi, 66 işçi personel, İETT'de 19 işçi, 28 memur ve sözleşmeli personel, iştiraklerle 262 çalışan, İSKİ'de 95 çalışan olmak üzere toplam 653 kişi FÖTE bağlantısı nedeniyle işten çıkarılmış. AKP'nin döneme göre değişen bir terörist anlayışı var. Terör ciddi bir iş, devletin önemli bir görevi aynı kararlılıkta üzerine gidilmeli. Siyaset yapmalarını, algı yaratma çabalarını anlıyorum ama buradan size ekmek çıkmaz” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da AKP'nin kendisine göre değil MGK kararına göre terör örgütü tanımı yaptıklarını belirterek “O dönem belediye gerekeni yapmış. Bundan sonra işbirliği yaparken kimlerle işbirliği yaptığınıza dikkat edin. Sizin devletten önce işe alırken emniyet birimleri ile işbirliği yapmalıydınız” dedi.

Balyalı ise “Devletimizin verdiği adli sicil kaydını dikkate alıyoruz, sicili temizdi. Bu konuda da bilgi verilseydi dikkat ederdik. Siyaseten algı oluşturma çabası var” karşılığını verdi.

“CUMHURBAŞKANININ ARACINDA DA AYNI YANGIN TÜPÜ KULLANILIYOR”

AKP grubu tarafından verilen bir soru önergesinde de İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a İBB'nin makam aracı tahsis ettiği, Özkan'ın kardeşine de otobüslerdeki yangın tüpü söndürme ihalesinin verildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özkan “Kardeşimin şirketi 70 yıllık bir marka. Otomotiv sektörünün yüzde 80'i kullanılıyor. 19 ülkeye ihracat yapıyor. Son alınan metrobüsler Otokar ve Akia firmalarından alındı. Yangın tüpü otobüslerin bir aksamı. Bu ürünleri İETT satın almıyor. Akia başka bir firmadan satın almış. Otokar firmasına 8 bin civarı satılmış. Yıllardır satıyor. Mercedes'in de tedarikçisi. Tüplerin tanesi aha önceki yıllarda da alıyor. Mercedes'in de tedarikçisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı zırhlı araçlarda da kullanılıyor” dedi.

Kendine tahsis edilen araçla ilgili de “Gruplara verilen hizmet araçları var. araçlar oluyor. Kamu hizmeti için kullanıyoruz. Daha önce Passat seviyesindeki araçlar S500 idi. Meclis başkanvekillerinde de aynı araç var” dedi.

“KENDİ BAKANLIĞINA DEZENFEKTAN SATAN BAKANLA KARIŞTIRDI”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konunun siyasi açıdan etik olmadığını söyleyerek “Bu kadar normal algılayacak kadar siyasi meşrebiniz genişse arkada neler çeviriyorsunuz?” dedi.

Özkan ise “Anlatılanı anlamama problemi var. İETT ürünü satın almıyor. Otokar ürünü satın alıyor, isterse AK Parti genel merkezinin aldığı araçlarına da takabilir. Beni kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanla karıştırıyor. Buradan nemalanmaya çalışmak siyasi etiğe uymaz asıl” diye tepki gösterdi.

KARADENİZ GEZİSİ TARTIŞILDI

AKP'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı bayram ziyaretinin ne amaçla yapıldığını ve gezinin masraflarının İBB tarafından karşılanıp karşılanmadığını sordu.

Uslu, geziye katılan bir gazetecinin İmamoğlu'nun ağzından gezinin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını söylediğini aktardı. Muhtarlıklar Daire Başkanı'nın gezide dağıttığı yardım kartlarının İBB bütçesinden karşılanıp karşılanmadığını da sordu.

“ERDOĞAN'IN SİİRT'TE NE İŞİ VARSA İMAMOĞLU'NUN DA O İŞİ VARDI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı iddialara yanıt vererek “Başkanımız bayramda memleketine bayram ziyaretine gitti. İBB Başkanı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa, Ekrem İmamoğlu'nun da o işi vardı” dedi.

Oturumu yöneten Okul araya girerek “Siyasi bir mesaj mı” sorusunu yöneltti. Balyalı “Kendileri siyaseti böyle yaptılarsa, böyle anlamalarından daha doğal bir şey yok” karşılığını verdi. Balyalı şöyle devam etti:

“Sanki ilk defa bir belediye başkanı kendi görev yaptığı ilin, ilçenin dışına çıktı. Tevfik Göksu Mardin Midyat'a gitti geçenlerde. Soralım mı? Belediye başkanları her ile gider, mikrofon uzatılırsa konuşulur.”

“GEZİ İÇİN TEK KURUŞ KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI”

Gezinin masraflarıyla ilgili de Balyalı şu açıklamayı yaptı:

*Gezi için bir tek kuruş kamu kaynağı kullanılmamıştır. Belediye başkanımız kendi masraflarını kendi karşılamıştır. Gazetecilerin yorumları kendi yorumlarıdır. Başkanımız ve bizim resmi açıklamamız budur.

*Bu gezide kamu kaynağı kullanılmadı. Yardım kartları da gönüllük esası ile daire başkanı Yavuz Saltık tarafından dağıtıldı. Kendisi ya da yakın çevresi tarafından karşılandığını söyledi. 40 ilde benzer yardım çalışmaları yapıyor.

*Gönüllülük çerçevesinde yapılan iştir. Belediye çalışanı diye hayır işi yapmasın mı? Kendi cebinden karşılıyor. Devletin ve belediyenin cebinden bir takım vakıf ve derneklere yapılan hayır işlerini sorsunlar.

*Gazetecilerin yorumları saygıdeğerdir, dinleriz. Haklı, haksız eleştiriler olur; doğal karşılıyoruz. Kamu kaynaklarının kullanımı açısından denetim görevi olan muhalefet soru sorabilir.

*Önemli olan yorumlar değil resmi açıklamalardır. Gezide başkanın kullandığı İETT otobüsünün akaryakıtı İmamoğlu tarafından karşılandı. Bu tartışmaların nedeni İmamoğlu'nun Karadeniz'de gördüğü ilgi.

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