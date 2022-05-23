İmamoğlu’nun veto ettiği karar meclisten geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği toplu ulaşımda yapılan yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması kararına çoğunluktaki AKP-MHP grubu direndi, karar kesinleşti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının son birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştiriliyor. İBB Meclisi 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığındaki oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması, farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi kararı yeniden görüşüldü.

Mecliste çoğunluğu oluşturan AKP-MHP grubu veto kararına direndi. Nisan ayında AKP-MHP grubu tarafından sunulan UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi “ısrar kararı” olarak meclisten geçti. Karar İBB Başkanı İmamoğlu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.

“HAYIRLI OLSUN”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Cumhur İttifakı olarak eğer İBB Başkanı bu kararı veto ederse ısrar kararı olarak geçireceğimizi ve İstanbul'daki öğrencilerimizin okullarına giderken derslerine motive olmasına katkı sunacağımızı söylemiştik. Öğrencilerimize yüzde 40 zammın uygulanmamasını ısrar kararını geçirdik, öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

“MAZOT 6 LİRAYKEN ABONMAN 90 LİRAYDI”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı “Dövizin, genel fiyatların, gıda, doğalgazın durumu ortadayken mazotun durumu ortadayken böyle bir karar alınması maksatlı. Mazot 6 lirayken öğrenci abonmanı 90 lira. Mazot bugün 22 lira şimdi 78 liraya satılması kararı aldınız. Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma, hizmet üretemez duruma düşürmek. Ama bunu başaramayacaksınız. Bu ülkedeki ekonomiden siz sorumlusunuz” dedi.

“KDV VE ÖTV'Yİ İNDİRİN”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı “Sübvanse edilmesi gereken değer 520 milyon TL. İBB'nin ayakta durması, otobüs yatırımı yapması lazım. Sübvansiyon ulaşım bütçesinin yüzde 29'u. Gözden kaçırılan ve popülizm yapılan konu; İBB'nin hizmet üretmesine engel olma girişimi. Samimiyseniz yapmanız gereken toplu taşımada KDV ve ÖTV'yi yarı yarıya indirin” diye konuştu.

“SİYASİ BİR HAMLE”

Subaşı'na yanıt veren Göksu “Manipülasyon yapmak üzere algı oyunu peşindeler. Rakamlar şöyleydi böyleydi… İBB Başkanı ‘toplu taşımadan kar mı edilir? Ücretsiz olsun' diye bol bol konuştu ya. Hani sosyal demokratsanız ya şimdi yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız. İBB reklama, gezilere harcadığı parayı buraya harcasın.

İstanbul'daki bütün öğrencilerin bu zammını sübvanse etsek 500 milyon. Bu rakam İBB bütçesi için çok büyük değil. İstanbullu çocuklara 500 milyonu çok görmeyin” dedi.

Subaşı da “Mazotu 6 liradan 22 liraya nasıl çıkardığını açıklayacak sandım ama başka yere takıldı mevkidaşım. 500 milyondan leblebi parası gibi bahsediyor. Bu indirim popülist niyetle yapılıyor. Siyasi bir hamle, hiçbir anlamı yok. Peki çiftçi ne yapacak? Bu mazotu taşımacı nasıl kullanacak? Ne yaptığınızı öğrenciler görüyor” karşılığını verdi.

YILLIK MALİYET 520 MİLYON TL

İmamoğlu tarafından meclise gönderilen veto kararında, motorin fiyatlarının günümüze göre yüzde 2000-300 arası daha düşük seyrettiği 2019 seçimi öncesindeki yıllarda öğrenci abonman bedellerine istikrarlı şekilde zam yapıldığına dikkat çekildi. 2019 seçimlerinden önce öğrenci abonman bedellerinin sübvanse edilmesi uygulamasının bulunmadığı da belirtilerek

“Yeni öğrenci kontör ve abonman ücretleri için sübvanse verilmesi durumunda tahmini yıllık maliyet yaklaşık 520 milyon TL olacaktır. Bu rakam İBB Ulaşım Hizmetleri bütçesi olan 1 milyar 785 milyon 649 bin 549 TL'nin yüzde 29'u kadardır.

Yıllara göre artış gösteren açık öğretim fakültesi öğrenci sayında da artış devam edeceğinden merkezi hükümet tarafından finanse edilmesi gereken düşük gelirli vatandaşlarımızın en temel haklarından ulaşım hakkının belediyemizin yatırımlarını engelleyecek şekilde belediyemiz gelirleri üzerinden finansa edilmeye çalışılmasında kamu yararı veya hukuka uyarlılık bulunmamaktadır” denildi.

“KDV VE ÖTV İNDİRİLİRSE GEREK KALMAZ”

Günlük 6 bin otobüs için 600 bin litre mazot alındığı ifade edilerek “KDV ve ÖTV'nin yarı yarıya indirilmesi durumunda yeni öğrenci kontör ve abonman ücretleri için sübvanse verilmesi durumunda tahmini yıllık maliyet olan yaklaşık 520 milyon TL karşılanmış olacak ve böylece öğrenci ücretlerine artış yapılmasına gerek kalmayacaktır” denildi.

ARTAN MOTORİN FİYATLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

2019'da 6.32 TL olan ortalama motorin fiyatlarının 2021 sonu itibariyle yüzde 180'den fazla artarak 17.85'e çıktığına vurgu yapılarak 2022 ortalama motorin bedelinin ise 2019'a göre yüzde 220 artarak 20.26 TL olduğu aktarıldı.

Veto kararında “Daha önceki dönemlerine aksine belediyemiz tarafından 2019 seçimlerinden günümüze kadar öğrenci abonman bedelleri sübvanse edilmiş olup bu kapsamda ulaşım otoritelerine sadece 2021 yılı için yaklaşık 100 milyon TL öğrencilerimiz adına sübvanse bedeli olarak ödenmiştir” denildi.

Artan akaryakıt, elektrik, yedek parça maliyetlerine dikkat çekilerek toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına verimli şekilde sunabilmek için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla ücret artışının ulaşım yatırımlarını engelleyecek şekilde belediyenin bütçesinden karşılanmasının kamu zararına neden olacağı belirtildi.

ÖĞRENCİ TARİFESİ

Alınan karara göre yüzde 40 zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkı İBB tarafından karşılanacak. Öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınacak. Öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 2.67 TL'den 3.74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin eski hali uygulanacak ve aradaki 1.07'lik fark İBB tarafından ödenecek.