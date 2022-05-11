İnce: Parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu

Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi: Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar kazanıyor. Sizin cebinizden aldığı bu parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu.

Can ÇAPAR

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Hatay’da bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin “Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar kazanıyor” diyen İnce; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi:

AFRİKA’DAN TOPRAK KİRALIYORUZ

– Erdoğan iki şeye düşman; bir orta sınıfa düşmandır, bir de zeytin ağaçlarına. Cumhuriyet tarihinde ilk kez savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan gelecek ayçiçeği yağı, buğday gemilerini gözlüyorsunuz. Afrika'dan toprak kiralıyoruz. Sanki bizim ovalarımız, Hatay'ımız, Çukurova'mız yok.

MASAL ANLATIYOR BU ÜLKEYE

– 20 yılın sonunda aklına Nas geldi. Öğrencinin kredi borcunda faiz var, çiftçinin kredi borcunda faiz var, esnaf kredi çektiğinde faiz var, Nas yok, ama ne hikmetse 20 yılın sonunda Nas'ı hatırladı. Masal anlatıyor bu millete. Kolpa yapıyorlar. Ey aziz milletim, işletiyorlar seni. Yalan söylüyorlar.

PARAYI BANKALARA TRANSFER ETTİLER

– Bankalara 14'le para verdiler, bankalar bunu 24'le Hazine’ye verdi. Yoksulun, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin parasını bankalara transfer ettiler. Nas dedikten sonra bankacılık sektörünün 2022 ilk çeyreğindeki kârı yüzde 285 arttı. Kim zarar etti? Çiftçi, esnaf, öğrenci, işsiz zarar etti. Türkiye'de bankalar kadar kâr eden ikinci bir sektör yok. Yüzde bin kâr eden banka var.

MİLLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKTİLER

– Bugünden itibaren mayıs bitene kadar bankalardan başka bir şey konuşmayacağım. Her şeyimiz onlarda. 85 milyonun parasını bankalara peşkeş çektiler. Evet hedef gösteriyorum, meydan okuyorum. Bu yoksul milletin parasını bankalara peşkeş çektiler.

EN BÜYÜK FAİZCİ ERDOĞAN’DIR

– Milletimize sesleniyorum: Alamadığınız peynir bankalardadır. Ödeyemediğiniz doğalgaz faturası bankadadır. Deposunu dolduramadığını traktörün parası bankadadır. Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar kazanıyor. Sizin cebinizden aldığı bu parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu. Bu ülkede en büyük faizci Erdoğan'dır. Nas'a en fazla karşı gelen kişi Erdoğan'dır.

MALİYETİ 319 MİLYAR OLACAK

– Yaptığı uygulamaya bakın… Lüks konutta KDV'yi ucuzlattı, ucuz konutta KDV'yi yükseltti. Olacak iş değil. Kur garantili mevduatta 30 milyar lira verdi. Tüm çiftçilere 29 milyar lira verdi. Kur artıyor, kur 16 lira olursa maliyeti 100 milyar olacak. Dolar 17 olursa 155 milyar olacak maliyeti. 18 lira olursa 210 milyar lira olacak. 20 lira olursa maliyeti 319 milyar olacak. Bütün çiftçiye 29 milyar; kur 20 lira olursa 319 milyar 3-5 zengine para verecek.

PALAVRADAN İBARET

– ‘Dış güçler', ‘faiz lobisi' bunlar palavradan ibarettir. İnadın, kibrin, iş bilmezliğin maliyetidir bu. Ukrayna yerle bir edildi, gıda enflasyonu 14,3. Türkiye'de 90. Rusya savaş halinde, gıda enflasyonu 17,99. Dünya ortalaması 30. 30'un üstü Erdoğan'a aittir. 30'u küresel ölçekten kaynaklansın, 60'ı Erdoğan'a aittir.

PEYNİR KRİZİ ÇOK YAKINDA

Hayvancılık yapan çiftçinin ineklerini kestiğini söyleyen Muharrem İnce, peynir krizini yaşanacağını söyledi.

– Buğday çiftçiden geçen sene 2.25’e alındı. Ukraynalı’dan Rus'tan 6 liraya aldılar. Yazık, günah. Bu sene 8 lira vermelisin. Aşağısı kurtarmaz, olmaz bu iş. Hasat zamanı geldi. Ama buğdayın fiyatı belli değil. Yakında bir peynir krizi gelecek. Peynir yapım zamanı süt yok ortada. Bu demek ki, bir iki ay sonra süt ürünleri acayip pahalı olacak demektir.

ETTE DE NUMARA ÇEKİYORLAR

– Niye süt yok? Yem çok pahalı olduğu için süt ineklerini kesti millet, bakamadı. Şimdi ette bir numara çekiyorlar. 2001 ile 2019 arasını almışlar, hesaplama yöntemleriyle oynayıp üretimi arttırıyorlar. Gelecekte üretim arttırılır da geçmişte üretimi arttırmak şeytanın aklına gelmez. Geçmişe dönük bazı yıllarda üretimi yüzde 100 arttırıyorlar.

İTHAL ETMENİN YOLUNU AÇACAKLAR

– Siz dünyanın hangi ülkesinde geçmişe dönük hesaplama yaparak üretimi arttırırsınız? Arttırmalarının sebebi şu: Diyorlar ki bak bizim üretimimiz var, buna rağmen et pahalı. İthal etmenin yolunu açacaklar. Kurban bayramı öncesinde hayvan alacaklar. Bu da şu demektir. Çiftçinin bir kere daha yoksullaşması, bir kere daha ithalat sopası demektir.

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