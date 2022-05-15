İncirlik Üssü önünde eylem

Adana'da İncirlik Üssü önünde Türkiye Komünist Gençliği üyeleri eylem düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan eylem basın açıklamasıyla olaysız sonlandı.

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Bugün farklı illerden Adana’ya doğru yola çıkan Türkiye Komünist Gençliği üyeleri NATO'yu protesto etmek için İncirlik üssü önünde buluştu. “NATO defol, bu memleket bizim” pankartı arkasında toplanan gençler, NATO'nun Türkiye’de konuşlandırdığı İncirlik askeri üssünün önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ”

‘'Bir kez daha hatırlatıyoruz: Ortada savunma değil, emekçilere, gençlere, sosyalizme dönük amansız bir saldırı var ve biz bu saldırıyı durdurmak için buradayız!'' denilen ve Türkiye Komünist Gençliği sözcüsü Eylül Çapar tarafından okunan açıklamada NATO’nun kuruluş amacının ne olduğu da vurgulandı.

Türkiye Komünist Gençliği açıklamasında, “Yağma yok NATO'yu bu topraklardan kovacağız. Yağma yok, şu gördüğünüz İncirlik Üssü'ne el koyacağız. Türkiye Komünist Gençliği olarak söz veriyoruz! Bağımsız Sosyalist Türkiye'yi kuracağız. Kahrolsun NATO! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın tam bağımsız Sosyalist Türkiye!” ifadelerini kullandı. Ardından eylem “NATO defol, bu memleket bizim”, “Boyun eğme, memlekete sahip çık”, “Bu ülke, bu halk satılık değil” sloganlarıyla sonlandırıldı.

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