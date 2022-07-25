İnönü Evi’nde Lozan Antlaşması’nın 99. yıl dönümü etkinliği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İnönü Vakfı, Adalar Belediyesi ve Şişli Belediyesi iş birliğinde Heybeliada İsmet İnönü Evi Müzesi’nde “Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması 99. Yıl” etkinliği düzenlendi.

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ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün katılımıyla gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Garip Başakçi üstlendi.

“LOZAN TÜRK ULUSUNUN KIRILAMAZ MÜCADELESİNİN VE ONURLU DURUŞUNUN MÜKÂFATIDIR”

Prof. Dr. Ayşe Yüksel yaptığı açış konuşmasında, Lozan Barış Antlaşması’nın çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti egemenliğinin ve bağımsızlığının belgesi olduğunu, “Tam Bağımsız Türkiye”nin dünyaya bu antlaşma ile ilan edildiğini vurguladı. Prof. Dr. Yüksel, “Bugün, sizlerle birlikte Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yılını coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ardından tam bağımsız Türkiye’yi dünyaya ilan eden Lozan Barış Antlaşması, son nefesine kadar vatanı için direnen Türk ulusunun kırılamaz mücadelesinin ve onurlu duruşunun mükâfatıdır.” dedi.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünde Büyük Atatürk ve İsmet İnönü'yü bir kez daha saygıyla anan Prof. Dr. Yüksel, son zamanlarda hem küresel hem de bölgesel alanda yaşanan gerginlik ve çatışmalara dikkat çekerek “Lozan Barış Antlaşması'nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kazanımlarına her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. ÇYDD olarak laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, tam bağımsız ve çağdaş bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel Yüksel ile birlikte İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve ÇYDD Mezunu Emine Gökşen Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti için önemine dikkat çeken açış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Ada sakinlerinin de yoğun katılım gösterdiği etkinlikte konuşmacı olarak Emekli Büyükelçi ve Siyasetçi Onur Öymen yer aldı. “Çöken İmparatorluktan Çağdaş Cumhuriyet'e Giden Yolda Lozan Zaferi'' konulu konuşmasını yapan Öymen, neredeyse bir asırlık Lozan Antlaşması ile dünya sahnesine çıkan Türkiye'yi ve yeni Türkiye ile Cumhuriyet kazanımlarının neleri değiştirdiğini anlattı.