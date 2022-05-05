İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

İnönü Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 33 öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 33 Öğretim Üyesi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022 tarihidir. Başvuru yapacakların, başvuru formu ve istenen diğer evrakı son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

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