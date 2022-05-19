İnönü’yü hedef alan Soylu’ya CHP’den sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün partisi değil, İnönü’nün partisidir" sözlerine CHP'den sert yanıt geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı‘nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gitmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İNÖNÜ’YÜ HEDEF ALDI

Konuşmasında CHP'ye yüklenen Soylu, Türkiye’nin 2. cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedef alarak şu ifadeleri kullandı;

*Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisidir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü'nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır.

*Biraz tarih okuyanlar neler yaptığını, onu nasıl silmeye çalıştığını ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi eli ile yaptığını bilir.

*Bugün uyguladığı politika da İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır, İnönü de aynısını yapmıştır.

*1960 darbesi olmuş, batı olduğu gibi yeni yönetimi kabul etmiştir çünkü işbirliği içinde gerçekleşen bir politikadır.

CHP’DEN SERT YANIT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı konuşmada Soylu’nun sözlerine şöyle yanıt verdi:

*Bu parti, işgal kuvvetleri gelince çok övündükleri, çok sevdikleri birileri işgal kuvvetlerine selam yollarken, halı sererken, manda-i himayeyi savunurken, “Geldikleri gibi giderler” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir.

*Suç işleri bakanı çıkmış, “Atatürk'ün değil, İnönü'nün partisidir” demiş. Ey Süleyman Soylu! Senin gibi dün hakaret ettiğine bugün methiye düzen, dün tükürdüğü yüzün bugün gelip elini öpen ayağına kapanan, hakaret ettiği Erdoğan'a bugün gelip de bu muameleleri yapan bir dönek bir tarafta dursun.

*İnönü dediğin önce Kurtuluş Savaşı'nda canını ortaya koymuş. Sonra ‘dış güçler dış güçler' dediğinin tillahını Lozan'da masaya koymuş İsmet Paşa'nın partisidir.

*Senin reis dediğin, dün hakaret ettiği, şerefsiz dediği Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3-5 dolar için gidip de onlara sarılırken, Suudilerin 3-5 doları için her sözünü çiğnerken, İsrail'den medet umarken, bizim ikinci cumhur reisimiz İsmet İnönü'nün sen kılı, tırnağı, tırnağının kiri olamazsın Süleyman Soylu.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel, sosyal medya paylaşımında ise, “Biz Atatürk’ün de İsmet Paşa’nın da partisiyiz. Sen dün yüzüne tükürdüğünün ayağına kapanan bir döneksin. İsmet Paşa’nın tırnağının kiri olamazsın. İnönü dediğin “dış güçler”i masaya gömmüş bir kahraman” dedi.

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