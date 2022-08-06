İnşaat projesiyle devlet milyonluk zarara uğratıldı

AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik’in ortaklığında yapılan 26 katlı bina projesi nedeniye İl Özel İdaresinin 150 milyon zararı olduğu öğrenildi. DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, “Zarara ilişkin sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılmalı sorumlulardan hesap sorulmalıdır ” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ il genel meclisi Ağustos ayı meclis toplantısında İl Özel İdaresi ve AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik ortaklığında yapılan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi’ndeki konut ve dükkanların satışı için encümene yetki verilmesi talebi görüşülmüş ve diğer binaların kat sayısının azalmasından dolayı Elazığ İl Özel İdaresinin milyonlarca zararı olduğu ifade edilmişti. DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.

“KURUM VE FİRMA ZARARLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR”

Elazığ İl Özel İdaresi ile yüklenici firma arasında ortaklaşa yapılan Elysium Alışveriş merkezi konut ve dükkan projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından keyfi bir şekilde durdurulduğunu belirten DEVA Parti Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, “Elazığ İl Özel İdaresi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme uyarınca yapımına başlanan Elysium Alışveriş merkezindeki konut ve dükkanların paylaşımı ve satımı gündeme gelince, işler karışmaya başladı. Ortada hukuken geçerli imzalanmış bir sözleşme bulunmasına rağmen, (ki bu sözleşmenin hakkaniyet boyutuna da bakmak lazım) Bakan Murat Kurum Beyin keyfi talimatı doğrultusunda inşaat durdurulmuş ve bu sebeple kat sayısında düşüş yaşanmıştı. Bu sebeple sözleşme ile üzerinde uzlaşılan sonuç elde edilememiş ve gerek kurum gerekse de firma zarar riski ile karşı karşıya kalmıştır” diye konuştu.

“HESABI SORULMALI”

Devletin milyonlarca zarara uğratıldığı belirten Kangal, “Şimdi gelinen aşama itibariyle, öncelikle devletin milyonlarca lira zarara uğrayacağı, diğer taraftan da yüklenici firmanın kendi zararını tazmin etmek için devlete karşı dava açma yoluna gidebileceği gündeme gelmiştir. Peki bu zararlara sebep olan keyfi bir talimatın hiç mi karşılığı olmayacaktır, hiç mi hesap sorulmayacaktır. Konunun birebir muhatabı olan İl Özel idaresi yetkilileri ve meclis üyeleri tarafından bu konuda derhal hukuki süreç başlatılmalı ve bu zararların hesabı sorulmalıdır. Her zaman dediğimiz gibi, ben yaptım oldu mantığının hakim olduğu Ak Parti zihniyetinin, devlete verdiği zararların şimdilerde hesabı sorulur mu bilinmez ama, hukuk er ya da geç işleyecek ve milletin hakkı iade edilecektir” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ DİLEK “ZARAR LAFLA ANLATILACAK BOYUTTA DEĞİL” DEMİŞTİ

Elazığ il genel meclisi Ağustos ayı meclis toplantısında il özel idaresi ile AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik'in ortaklığında yapılan 26 katlı binanın konut ve dükkanların satışıyla ilgili gündem maddesi görüşülmüştü. Konu üzerinde söz alan ve bu projeyle ilgili özel idarenin zararı olduğunu belirten MHP grup başkanvekili Osman Dilek, ”Az değil milyonlarca zararımız var resmen. Bir de haklı olarak firma kendi zararını tanzim etmek için dava açtığını düşünün. Biz orada ceketimizi alıp çıkma konumuna düşeriz. Özel idarenin zararı lafla anlatılacak boyutta değil onun için buradan uyarıyorum kim üzerine ne düşüyorsa yapmalı” demişti.

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