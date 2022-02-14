İnşaatın ardından lüks villaların altında dev yarıklar oluştu

İstanbul Büyükçekmece'deki lüks sitenin zemininde dev yarılma ve kopmalar meydana geldi. Milyonluk evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan site sakinleri, yoğun tahribata sitenin hemen yanında bulunan FOLKART firmasına ait konut inşaatının neden olduğunu öne sürdü.

Mert ÖZ

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde milyonlarca liralık lüks villaların bulunduğu Hisarevleri Sitesi'nde, sitenin hemen yanında bulunan inşaat nedeniyle çöküntüler meydana geldi. Yaklaşık 5 evin risk altında olduğu ve yıkılma tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

DUVARLAR ÇÖKTÜ, YER YARILDI, EVLER YIKILMAK ÜZERE

Edinilen bilgiye göre İzmir merkezli inşaat firması (FOLKART), lüks villalardan oluşan site inşaatına birkaç ay önce başladı. Site sakinleri inşaatın başladığı ilk aylarda sıkıntıları tespit etti. Son günlerde ise site içerisindeki tahribat yoğunlaştı.

Sitenin bahçe duvarları tamamen yıkılma aşamasına geldi, bahçede ve konutun altında ciddi seviyede yarılmalar görüldü. Belediye zabıtaları sitede yaptığı denetimlerde evlerin kullanılamaz derecede olduğunu tespit etti.

SİTE SAKİNLERİ ZARARLARININ TAZMİN EDİLMESİNİ İSTİYOR

SÖZCÜ'ye konuşan Hisarevleri Sitesi sakini Ali Yılmaz, şikayetçi olduklarını ve tazminat davası açacaklarını söyledi.

Yılmaz, “Böyle olacağı belliydi. Defalarca uyardık dinleyen olmadı, önlem alınmadı. Şu anda evler yıkılmak üzere. Orada villa yapacağız derken burada başkalarını mağdur ediyorlar. Gerekli yerlere müracaat edeceğiz” dedi.

Sitedeki çöküntülere rağmen inşaatın devam ettiği öğrenildi.

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