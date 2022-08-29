İnternet alışverişindeki yeni karar büyük tepki çekti! İptali için Danıştay’a başvuru yapıldı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda kanunla belirlenen tüketicinin 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkının 1 Ekim tarihi itibariyle bitirildiğini söyleyerek, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.

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İnternetten yapılan alışverişlerde 14 günlük cayma hakkı, elektronik eşyalar için kaldırılıyor. Tüketici, telefon ve bilgisayar gibi ürünlerin paketini açmasa bile ürünü iade edemeyecek. Geri kalan tüm ürünlerde ise, ürün kusurlu değilse iade kargo ücreti tüketiciye ait olacak.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin,, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını söyledi.

Başkan Şahin, “Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani ‘cayma hakkı’ dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak” dedi.

“BU YÖNETMELİK DOLANDIRICILIĞI ARTIRACAK”

Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduklarını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, şu ifadeleri kullandı;

*Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor. Bunu yapan Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Tüketiciyi değil, satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız.

*Hatta bir sene içerisinde bu genel müdürlük, dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Farkındalar mı bilmiyorum.

“TÜKETİCİNİN BÜTÜN HAKLARI ELİNDEN ALINDI”

*Bu genel müdürlük maalesef görevini tamamladı, tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa’da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı.

*Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan alıyor. Milyonlarca şikayet var bu konuda. Ama bunlar bu değişikliği hangi şikayetten dolayı yaptı acaba?

“DANIŞTAY’A BAŞVURU YAPTIK”

Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak” ifadelerini kullandı.

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