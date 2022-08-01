İnternette kiralık katil sitesi kurup, cinayet tarifesi oluşturdular!

İnternet üzerinden yayın yapan “kiralikkatil.net” isimli site polisi harekete geçirdi. Darp, yaralama ve adam öldürme konularında fiyat tarifesi oluşturarak kiralık katil hizmeti sunduğu belirtilen sitenin domaininin (alan adı) yurt dışında olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken site erişime kapatıldı.

Habip ATAM

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kiralikkatil.net isimli sitede yer alan ilanlar akıllara durgunluk verdi. Adam kaçırma, kara para aklama suçlarından; darp, yaralama, cinayet gibi birçok suç eylemi için fiyat verilen siteyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlanlarında kiralık katil hizmeti verdiği belirtilen siteyle ilgili yapılan araştırmada sitenin domainini yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi. Sosyal medyada da gündem olan siteye erişimin kesildiği görüldü.

ADAM ÖLDÜRME 134 BİN LİRA

Adam öldürme için Türkiye'de 134 bin lira, Avrupa'da 163 bin lira; kendini öldürtme için 71 bin 600 lira, 12 saat içinde infaz için ise 537 bin lira talep edilen sitenin erişime kapandığı görüldü.

Sitede dayak için şiddetine göre fiyatlama yapılırken, “sorunlarından kurtul” sloganıyla yayın yapması dikkat çekti.

DOLANDIRICI OLABİLİRLER

Kiralık katil hizmeti sunduğu iddia edilen siteyle ilgili soruşturma izni beklendiği öğrenildi. Uzmanlar sitenin dolandırıcılar tarafından ya da dalga geçmek için açılmış olabileceği üzerinde duruyor.