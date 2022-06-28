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İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı

İstanbul’da iş insanı Erdal Acar gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bazı suç örgütü üyelerinin de yakalandığı öğrenildi.

Habip ATAM
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İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı

Eski Beşiktaş yöneticisi de olan Erdal Acar'ın gözaltına alındığı operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin, Beykoz ve Sancaktepe'de çok sayıda adrese baskın düzenlediği öğrenildi. Operasyon kapsamında, Erdal Acar'ın yanı sıra bir suç örgütü üyelerinin de yakalandığı öğrenildi.

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Acar'ın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Dosya içeriği hakkında bilgi verilmedi.

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