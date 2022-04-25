İş insanın villasına silahlı saldırı

Eminiş'in ortaklarından iş insanı Mustafa Feridun Uzunyol'un İstanbul'daki villası kurşunlandı. Tetikçi Yusuf S. ile azmettirici olduğu ileri sürülen golf hocası Gökhan A. gözaltına alındı.

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Olay, 5 Nisan günü saat 00.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da meydana geldi. Eminiş Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Feridun Uzunyol'un villasına gelen silahlı bir saldırgan, belinden tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından iş adamı Uzunyol'un şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın korsan bir taksi ile sokağa geldiğini tespit etti. Taksici Murat D. ile görüşen polis, şoförün olay yerine bıraktığı şahsın Yusuf S. olduğu belirledi.

Gözaltına alınan Yusuf S. emniyetteki ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini itirfa ederek, şunları söyledi: Akrabam Gökhan A. ile iş adamının arasında alacak verecek meselesi vardı. Olay günü Gökhan A. bana kağıda adresi yazıp verdi. Alkollüydüm olayı gerçekleştirdim. Sonra olayda kullandığım silahı ona teslim ettim.

Bunun üzerine azmettirici olduğu iddia edilen golf hocası Gökhan A. da Göktürk'teki adresinde yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Gökhan A. da şüpheli Yusuf S.’ye villanın adresini kendisinin verdiğini, olayda kullanılan silahı ise baraja attığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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