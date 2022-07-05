İşçi haklarında Afrika’daki tek krallık seviyesine indik

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun tespitine göre Türkiye, aralarında Afrika’nın 1.5 milyon nüfuslu krallığı Eswatini’nin de olduğu, işçilerin en kötü koşullarda yaşadığı 10 ülkeden biri oldu.

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■ Cem YILDIRIM/ANKARA

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) “Küresel Haklar Endeksi 2022'' raporunda Türkiye, işçilerin kötü koşullarda bulunduğu dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olarak gösterildi. 10 ülke Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Bengaldeş, Türkiye, Myanmar, Filipinler, Eswatini ve Guatemala olarak sıralandı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, raporu SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

UTANÇ VERİCİ

Toprak, raporda, Türkiye ile ilgili, ‘sendika üyesi olan işçilere şiddet uygulandığı, iktidarın grev yasakları, iktidarın ve özel sektörün sistematik şekilde sendika düşmanlığı yaptığı' yönünde saptamalara yer verildiğini belirtti. Toprak, “Türkiye'nin işçi hakları açısından dünyadaki kötü koşullara sahip ilk 10 ülke arasında yer alması ülkemiz adına utanç vericidir. İşsizliğin arttığı, çalışanların yüzde 70'ten fazlasının asgari ücret aldığı bir ekonomik ortamda artık asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir” dedi.

Halkın büyük bölümü günde 17 lira gelirle yaşıyor

Küresel Haklar Endeski'nde Türkiye'nin 3 basamak altında bulunan Eswatini'yi, 15 eşi olan Kral Mswati yönetiyor. Ortalama yaşam süresi 60 yıl olan bu küçük Afrika ülkesinde halkın büyük bölümü günde 17 lira (1 Euro) gelirle yaşamaya çalışıyor.