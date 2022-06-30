IŞİD’li teröristler Konya’da yakalandı
Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda IŞİD terör örgütü içerisinde aktif faaliyet gösteren 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde IŞİD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürütmekteyken kaçak yollardan ülkemize giriş yapan ve haklarında G-87 (Genel güvenlik nedeni ile yurda girişi yasak) sınırlama kaydı bulunan 4 şahıs hakkında çalışma başlatıldı.
4 TERÖRİST YAKALANDI
TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, IŞİD terör örgütünde aktif görev alan 4 şahsın saklandığı yerler tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
IŞİD terör örgütüne üye olan ve TEM şube müdürlüğünce gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.