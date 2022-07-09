İskenderun Belediyesi daire satışı gerçekleştirecek
İskenderun Belediyesi tarafından 31 adet daire açık teklif usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Daireler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Taşınmaz mal satış ihalesine konu olan daireler18.07.2022-10.08.2022 tarihleri arası hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri) 10.00-16.00 saatleri arası yerinde sunumu yapılacaktır.
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