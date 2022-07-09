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İskenderun Belediyesi daire satışı gerçekleştirecek

İskenderun Belediyesi tarafından 31 adet daire açık teklif usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılıyor.

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İskenderun Belediyesi daire satışı gerçekleştirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Daireler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Taşınmaz mal satış ihalesine konu olan daireler18.07.2022-10.08.2022 tarihleri arası hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri) 10.00-16.00 saatleri arası yerinde sunumu yapılacaktır.

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