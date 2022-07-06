İSKİ’den İstanbullulara uyarı
İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurban kanlarının ve atıklarının yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İSKİ’den İstanbullulara kurban atıklarının yağmur suyu hatlarına ve dereye dökülmemesi konusunda uyarı geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*İstanbul'da yağmursuyu hatlarındaki sular dere, baraj ve sahillere ulaşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramlarında kesilen kurbanlara ait kanların yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmesi İstanbul Sahillerinde olumsuz görüntülere sebep olmuştur.
*Yine derelere atılan gübre, saman gibi katı atıklar dereleri kirletmektedir. Bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmaması adına, çevre ve insan sağlığı açısından kurban atık ve kanlarının yağmursuyu hatları ve derelere dökülmemesi önem arz etmektedir.
*İstanbulluların bu konuda hassasiyet göstereceğini umuyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz.