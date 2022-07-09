İSKİ’den tatile çıkanlara uyarı: Renk değişimi olabilir
9 günlük bayram tatiline çıkan İstanbullar için İSKİ’den uyarı geldi. Uzun süre evlerde su kullanılmadığında korozyona bağlı olarak suyun renginde değişimler olabileceğine dikkat çekilerek “Sudaki renk değişimi İSKİ’nin içme suyu şebeke hatlarından kaynaklanmaktadır. Evlerin muslukları belirli bir süre açık bırakıldığında kendiliğinden ortadan kalkacaktır” denildi.
İSKİ sosyal medya hesabından, 9 günlük bayram tatiline çıkan İstanbullular için duyuru yaptı.
Uzun süreli tatillerde evlerde su kullanımı olmaması nedeniyle suyun renginde değişimler olabileceğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
*Uzun süreli tatillerde İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerde su kullanımı olmamaktadır.
*Böylesi durumlarda iç tesisat borularında, vanalarda ve bataryalarda bekleyen suda korozyona bağlı pas birikmeleri meydana gelebilmekte ve suyun rengi değişebilmektedir.
*Sudaki renk değişimi İSKİ'nin içme suyu şebeke hatlarından kaynaklanmaktadır. Evlerin muslukları belirli bir süre açık bırakıldığında kendiliğinden ortadan kalkacaktır.