Isparta yine elektriksiz kaldı

Geçtiğimiz ay kar yağışında günlerce elektriksiz kalan Isparta'da yine elektrik sıkıntıları baş gösterdi. Kar altındaki kentin birçok bölümü akşam saatlerinde elektriksiz kaldı.

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Geçtiğimiz ay yoğun kar yağışı altında günlerce elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da, kar yağışının etkili olmasıyla bir kez daha elektrik sıkıntısı yaşanmaya başladı.

CHP İL BAŞKANI: YENİDEN ELEKTRİK KESİNTİLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı sosyal medyadan elektrik hatlarında meydana gelen sıkıntının videosunu paylaşarak, “Yeniden elektrik kesintileriyle karşı karşıyayız. Zamanında enerji nakil hatlarının yeraltına alınmamasının ve denetimsizliğin bedelini Ispartalılar olarak ödemeye devam ediyoruz. Umarım kazasız belasız bu kar yağışını atlatırız” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kar ile mücadele ekiplerimiz Belediyemizin tüm imkanlarıyla önce ana arterler olmak üzere trafik akışının kesintisiz olması için yoğun şekilde çalışıyor. Bu zor şartlarda hizmet veren personelime kolaylıklar diliyorum” açıklamasında bulundu.

DAĞITIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada ise, “Isparta ilimizde kar yağışı kaynaklı kısmi elektrik kesintilerine ekiplerimiz tarafından anlık müdahale sağlanmakta ve sahada özveri ile çalışılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

KESİNTİLER AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre Isparta'da birçok mahallede elektrik kesintileri saat 19.00'dan itibaren başladı. Bazı mahallelerde ise evler gece yarısı elektriksiz kaldı. Isparta'nın Merkez ilçesindeki Mehmet Tönge Mahallesi'nden, evlerin kar altında karanlıkta kaldığı görüntülere ulaşıldı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, “İlimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden ilimiz genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilityasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulamaları Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

ISPARTA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Kar yağışı Isparta’da şu an için dursa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Isparta’da yarın yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

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