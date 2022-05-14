Abone Ol

Isparta’da hortum paniği kamerada

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda hortumu görenlerin kaçması ve panik anları yer aldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Yeni Sanayi Sitesi’nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu.

Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü. (DHA)

Hortum dehşeti! 6 bin 500 kişi elektriksiz kaldı İlginizi Çekebilir Hortum dehşeti! 6 bin 500 kişi elektriksiz kaldı Göynük'te hortum çatıları uçurdu İlginizi Çekebilir Göynük'te hortum çatıları uçurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster