Isparta’dan sonra şimdi de Konya: 4 gündür elektrik yok

Konya'da 4 gün önce yoğun şekilde yağan karın ardından Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde elektrik kesintilerinin 4 gündür devam ettiğini belirten CHP Akşehir İlçe Başkanı Ali İlker Gencer, vatandaşların ısınma başta olmak üzere birçok konuda mağduriyet yaşadığını belirtti.

Müslüm EVCİ

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Yoğun kar yağışının ardından günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta'dan sonra bu kez de AKP'nin kalesi Konya'da benzer bir durum yaşanıyor.

4 gün önce etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'nın Ilgın, Doğanhisar, Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. İlçelere bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin 4 gündür devam ettiği öğrenildi.

“BEYAZ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Elektrik kesintilerinden en çok etkilenen ilçe ise Akşehir oldu. Elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların ısınma başta olmak üzere birçok konuda mağduriyet yaşadığı mağduriyet yaşadığını ifade eden CHP Akşehir İlçe Başkanı Ali İlker Gencer şunları söyledi:

“Bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışının ardından neredeyse Akşehir merkez dahil olmak üzere tüm mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kesintilerin bir kısmı giderilse de yaklaşık 4 gündür hala elektrik verilemeyen birçok mahalle mevcut. Bilindiği üzere bölgemiz ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlamakta. Elektrik yok ise, kişisel ısınma da yok, hayvanların beslenmesi ve sulanması, sağılabilmesi de mümkün olmamakta. Düşük voltaj nedeniyle dayanıklı tüketim malları ve beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Hastalıkları nedeni ile evlerinde elektrikli sağlık destek cihazlarına bağlı insanlar ağır mağduriyet yaşamaktalar. Ancak bölgedeki mağduriyet 4'üncü gününde daha da artmış durumda”

“İLK KEZ BU DENLİ MAĞDRİYET YAŞANIYOR”

Vatandaşların kendi imkânlarıyla mağduriyetlerine çözüm üretmeye çalıştığını kaydeden Ali İlker Gencer, “Ağır kış koşullarında yaşlısı genci kendi imkânları ile hayvanlarını sulayabilmek için çatı oluklarından akan kar sularını biriktirip, donmuş pınarlılardan su çekmeye çalışmaktadırlar.

Bazı vatandaşlar ekmek yapımında kullanılan tüplü ocaklar ile ısınmaya çalışmakta, imkânı olanlar ise yakınlarında gecelerini geçirmeye çalışmaktadırlar. Maalesef vatandaşımızın sesini, köylümüzün mağduriyetini duyan yoktur. Memleket ilk kez yoğun kar yağışı ile karşılaşmamıştır ancak ilk kez bu denli mağduriyet yaşamaktadır” dedi.

“OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

MEDAŞ yetkilileri ile kesintilerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve konun takipçisi olacaklarını aktaran Gencer, “İş özelleştirme ile bitmemelidir, özelleştirilen kurumların sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğinin denetimi, tespiti, gerekli iyileştirme ve yatırımlarının sürekli kontrolü elzemdir. Fatura ödenmediğinde anında tedariki kesebilme yetisine ve teknolojiye sahip kurumun bu şartlarda da aynı hızda ve kabiliyette çözüm sunması gerekmektedir. MEDAŞ ve ilgili yetkililerin konu ile ilgili gelişmeler ve mağduriyetin ne zaman giderileceği hakkında bilgi vermelerini beklemekte ve olayı yakından takip etmekteyiz” dedi.

“SOĞUKTAN İNSANLAR BATTANİYELERİNE SARILARAK ISINIYOR”

Öte yandan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de Akşehir'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şener, “Akşehir’de elektrik yok. Dördüncü gününe girdi. Vatandaşlar hayvanlarını karları eriterek suluyor. Soğuktan insanlar battaniyelerine sarılarak ısınıyor. Özelleştirme sonrası elektrik şebekelerinde rutin bakım onarım bile yapılmayınca olan oluyor. Sorumlular neredesiniz? İfadelerini kullandı.

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