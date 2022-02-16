İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara akademik personel alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adreslere yapılacak. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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