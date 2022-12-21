İstanbul Barosu: 24 saat boyunca CMK atamaları durduruldu

İstanbul Barosu Başkanlığı, CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve ekonomik koşullara uygun bir seviyeye getirilmesi yönünde adım atılmadığını belirterek 24 saat boyunca CMK atamalarının durdurulduğunu açıkladı.

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İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından yapılan “Mesleğimizin onuruna ve ekonomik koşullara uygun iyileştirme istiyoruz” başlıklı yazılı açıklama şöyle denildi:

*5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen 47. Baro Başkanları Toplantısında 81 İlin Baro Başkanınca, mevcut CMK Ücret Tarifesi ile zorunlu müdafilik / vekillik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün bulunmadığından, verilen hizmetin karşılığında hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar ortak eylem kararı alınmıştı.

*Bu doğrultuda,13.09.2022 tarihinde CMK kapsamında yapılan zorunlu müdafi/vekil görevlendirmeleri yavaşlatılmıştı.

*Buna rağmen, günümüz ekonomik şartlarında CMK zorunlu müdafi / vekil ücretlerinde mesleğin onuruna yaraşır yönde bir ilerleme kaydedilmemiştir.

“DURDURULMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR”

*1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun “Yönetim Kurullarının Görevleri” başlıklı 95/1 maddesine göre; ‘Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak' Baro Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleri arasında sayılmıştır.

*Bu görev uyarınca avukatlık mesleğinin onuruna yakışmayan CMK Ücret tarifesi sebebiyle CMK atamalarının durdurulması zorunlu hale gelmiştir.

“SADECE KADINA VEYA ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA VEKİLLİK HİZMETİ VERİLECEK”

*Bu nedenle alınan karar kapsamında, 20.12.2022 tarihi saat 23.59 itibariyle 24 saat boyunca zorunlu müdafi/vekil görevlendirmesi yapılmamaktadır. Bu süreçte Baromuz tarafından sadece kadına veya çocuğa karşı şiddet ile cinsel saldırı veya cinsel istismar suçları mağdurları için zorunlu vekillik hizmeti verilmektedir.”

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