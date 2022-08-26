İstanbul Barosu: Gülşen serbest bırakılmalı

İstanbul Barosu, "Gülşen serbest bırakılmalı ve söylenen sözlerin içeriği ile matufiyet değerlendirmesi bir hukuk devletine yaraşır şekilde yapılarak, bu değerlendirmeler sonucu tutuksuz yargılanması yönünde işlem tesis edilmelidir" çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Barosu, sanatçı Gülşen’in tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulunarak tutuksuz yargılama talep etti.

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Sanatçı Gülşen’in 4 ay önce bir konser sırasında sarf ettiği sözler dolayısıyla bugün gözaltı işlemi yapılması ve bu işlemlerin öncesi ve sonrasındaki süreçlerde yaşananlar, bir hukuk devleti açısından çok ciddi sakıncalar içermektedir.

*Sosyal medya örgütlenmelerinin provokasyonları ile yargı süreci başlatılması ve oradaki genel algı ile soruşturma yürütülmesi, giderek CMK gereğince davet edildiğinde icabet edecek olan kişi için gözdağı niteliğinde gözaltı işlemi uygulanması, daha soruşturma dosyasının kapağı açılmadan Anayasanın 138. maddesine rağmen Adalet Bakanının kınama mesajı yayınlaması, adil yargılanmanın soruşturma safhasındaki ihlalini de aşan bir dizi gelişmektedir.

*Bir an için soruşturma açılmasını haklı kılan bir gerekçenin varlığından söz edilse dahi, salt “oy kaygısı ve konsolidasyonu” için yargıyı biçimlendirmek, aynı zamanda (maalesef) HSK Başkanı da olan Adalet Bakanı için haddini de aşan bir anayasa ihlalidir. Adalet Bakanının siyasal kimliğini adliye saraylarına yansıtması, yargı bağımsızlığının sonu demektir.

*Gülşen serbest bırakılmalı ve söylenen sözlerin içeriği ile matufiyet değerlendirmesi bir hukuk devletine yaraşır şekilde yapılarak, bu değerlendirmeler sonucu tutuksuz yargılanması yönünde işlem tesis edilmelidir.

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