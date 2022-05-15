‘İstanbul bizi örnek alsın’ demişti! AKP’li Sayan’ın şovu erken bitti

AKP'li Ağrı Belediyesi, halk ekmek üreten fırına biriken borçlarını ödeyemeyince satışlarını durdurdu. "Türkiye’nin en ucuz ekmeğini satıyoruz" diyerek propaganda yapan AKP'li Başkan Savcı Sayan, Ağrı'da ekmeği 1.4 TL'ye satacaklarını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Ağrı Belediyesi'ni örnek alması gerektiğini söylemişti.

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AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini satıyoruz” diyerek yaptığı şov bitti. AKP'li Ağrı Belediyesi bayramdan sonra halk ekmek büfelerindeki satışları durdurdu.

Ağrı’da 10 gündür hiçbir halk ekmek büfesinde ekmek satılmazken, belediye tarafından duruma dair hiçbir açıklama yapılmıyor.

“İŞİ BELEDİYECİLİK DEĞİL ŞOV YAPMAK”

CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan,

“AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’nın sorunları yerine hemen her gün sosyal medya üzerinden bir trol gibi genel siyasete dahil oluyor ve herkese saldırıyor. Ağrı adına hiç bir hizmeti olmayan bu şahsın tek işi sosyal medyada şov yapmak.

Sözde Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin satıldığı Ağrı’da 10 gündür halk ekmek fırını çalışmıyor ve büfelerde ekmek satışı yapılmıyor. AKP hükümeti Türkiye’yi yönetemediği gibi, AKP’li başkanda Ağrı’yı artık yönetemez durumda” diye konuştu.

BELEDİYE 6 AYDIR BORCUNU ÖDEMEMİŞ

CHP İl Başkanı Aslan, yaptığı açıklamada,

“Ağrı Belediyesi için ucuz ekmek temin eden işletmenin yöneticileri ile bizzat görüştüm. İşletmeciler, Ağrı Belediyesi’ne 6 aydır 1.40 kuruştan ekmek temin ettiklerini ancak belediyenin firmaya yapması gereken destek ödemesini gerçekleştirmediğini ifade ettiler.

Artan maliyetler ve girdi fiyatlarına daha fazla dayanamadığını ve iflas ettiklerini belirten işletme, bayram sonrası halk ekmek üretimini durdurdu. Böylece işletmede çalışan 60 kişide işsiz kaldı” ifadelerine yer verdi.

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