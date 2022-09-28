İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.
Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden geldi. Boğaz trafiğinin askıya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.” ifadeleri kullanıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
“Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi demir atmıştır.
190 metre boyunda ve boş vaziyetteki gemiyi, kılavuz kaptan refakatinde
Ahırkapı'ya demirleme çalışmaları devam etmektedir.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici
olarak askıya alınmıştır.”