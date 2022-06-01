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İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili teklif TBMM’de

AKP, İstanbul Finans Merkeziyle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili teklif TBMM’de

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