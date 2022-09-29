İstanbul Havalimanı’nda 4 bin sikke ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami dönemlere ait 4 bin sikke ile 27 tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekletilen gönderi, ‘riskli’ olarak değerlendirildi.

İncelemelerde eşyanın, firma tarafından gümrük idaresine tekstil ürünü olarak beyan edildiği tespit edildi. Eşyalar, ekiplerce X-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığı görüldü. Şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine gönderiler, detaylı kontrol edilmek üzere açıldı.

Yurt dışına kaçırılmak istenilen, alçıdan yapılmış heykeller içine gizlenen 4 bin sikke ile 27 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Sikke ve tarihi eserler, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nce hazırlanan rapora göre, tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sayıştay tespit etti: On binlerce tarihi eser kayıtlarda yok