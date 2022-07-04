İstanbul İzmir Otobanı’nda feci kaza: 5 ölü

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile Salih A.’nın kullandığı araç çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti.

Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı. (İHA)

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