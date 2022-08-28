İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
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