Dublörlü tapu dolandırıcılarına operasyon: Polis müdürü de gözaltında…

İstanbul merkezli 4 ilde sahte vekaletnamelerle ya da 'dublör' kullanarak, başkalarına ait arsaları ele geçirdikten sonra üçüncü kişilere satan suç örgütüne ikinci kez operasyon düzenledi. Aralarında polis müdürünün de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Operasyonun geçtiğimiz yıl düzenlene bir çalışmanın ikinci ayağı olduğu belirtildi.

Habip ATAM

Tapu dolandırıcılığına yönelik operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren ilk olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında ortaya çıkmıştı.

Fatih'te tapu dairesine giden bir kişi 15 milyon lira değerinde bir gayrimenkulü satmak için işlem başlatmıştı. Ancak tapu memurları gayrimenkulle ilgili 25 yıldır vergi ödemesi dahil bir hareket yaşanmadığını fark edince durum incelenmeye alınmıştı. Yapılan araştırmanın ardından evrakların sahte olduğu anlaşılmıştı. Vekaletname ile işlem yapılmak istenmesi üzerine tapu memurları mülk sahibine ulaşmış, ancak mülk sahibinin hiçbir şeyden haberdar olmadığı anlaşılmıştı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tapu memurlarının durumu polise bildirmesi üzerine Mali şubenin de peşinde olduğu öğrenilen dolandırıcılık şebekesi üyesi 14 kişi yakalandı. Aralarında tapu çalışanlarının da bulunduğu o suç örgütü ile çalışma genişletildi.

SAHTE BELGE, DUBLÖR VEKALETNAME

Sahte vekaletname, belge ve tapu sahiplerine benzeyen dublör kullanan şebekenin eylemleri de polis ekiplerince an be an izlendi. Şüphelilerin Sarıyer'de bir arsa satışına giriştiği ancak başarısız oldukları öğrenildi. Fatih ve İstanbul dışında da dolandırıcılık hazırlığı yaptıkları öne sürülen şüpheli 15 ismi belirleyen mali polis bu sabah yeniden harekete geçti.

İKİNCİ DALGA 15 ŞÜPHELİ

Aralarında 4'üncü sınıf bir emniyet müdürü, tapu ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan emniyet müdürünün bir şubede müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

