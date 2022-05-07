İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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