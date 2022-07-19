İstanbul Sözleşmesi kararının ardından kadınlar sokaklara çıktı
Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından birçok ilde kadınlar sokaklara çıktı, "Hukuksuz kararı tanımıyoruz" sloganları attı.
Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetmesinin ardından kadınlar sokaklara döküldü.
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ”
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş iskelesi önünde onlarca kişi, kadın sivil toplum örgütleri öncülüğünde toplandı. “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz” pankartının açıldığı eylemde “Hukuksuz kararı tanımıyoruz” sloganları atıldı.
İstanbul'un yanı sıra Eskişehir, İzmir, Adana'da da eş zamanlı eylemler düzenlendi.
DANIŞTAY ÖNÜNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ PROTESTOSU
Ankara’da Danıştay önüne giden kadınlar açıklama yapmak istedi fakat izin verilmedi. Üniversiteli Feminist Kolektif’ten kadınlar, kararı protestoda şunları söyledi:
* “İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede feshini kabul etmediğimizi, Danıştay'ın, erkek yargının, tek adamın, ‘hukuka uygundur' dediği kararı kabul etmiyoruz. Biz kendi tırnaklarımızla, mücadelemizle kazandık İstanbul Sözleşmesi'ni. 3-5 tane savcının, hakimin ‘İptal kararı hukuka uygundur' demesini kabul etmiyoruz.
* İstanbul Sözleşmesi'ni biz yazdık, biz kazandık. Şimdi, bir gecede hukuksuz kararla vazgeçilmesini kabul etmiyoruz. Uygulatana kadar da mücadeleye devam edeceğiz.”