İstanbul Sözleşmesi’nde Yargıtay’ın kararı bekleniyor

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için açılan duruşmaların sonuncusu bugün Danıştay’da görüldü. Danıştay Savcısı, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptal edilmesi” görüşü sundu. Mahkeme heyeti, kararın daha sonra açıklanacağını söyledi. Duruşması sonrası açıklamada bulunan kadın avukatlar, "Artık karar bekliyoruz" dedi.

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için açılan duruşmaların sonuncusu bugün Danıştay'da görüldü.

Danıştay Savcısı, “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptal edilmesi” görüşü sundu. Mahkeme heyeti, kararın daha sonra açıklanacağını söyledi. Duruşma sona erdi.

DANIŞTAY ÖNÜNDE AÇIKLAMADA BULUNDULAR

Duruşma sonrası kadın sivil toplum örgütleri, Danıştay önünde açıklamada bulundu; “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz!” haykırışını yineledi.

Kadın avukatlar, şu açıklamaları yaptı:

*Türk Ceza Yasası'nın kadına karşı şiddeti önlemeye, kadınların hayatlarını korumaya yeterli olduğu iddiasını dinledik. Maalesef toplantıdaki herkes, zaman zaman gözyaşları içerisinde, Pınar Gültekin'in katiline verilen cezayı kınadık.

*’Hani elimizdeki araçlar yeterliydi?’ diye sorduk. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, Pınar Gültekin ve onlarca kadının bugün hayatta olacağını ve İstanbul Sözleşmesi'nin bunu nasıl sağlayacağını anlatan açıklamalar yaptık.

“KARAR TATİLDEN ÖNCE AÇIKLANACAK”

*Artık karar bekliyoruz. Başkan, kararların adli tatilden önce açıklanacağını söyledi. Geride daha onlarca duruşması yapılmamış dava dosyası var. Onlar için başkan nasıl bir karar verecek, nasıl bir zamanlama yapılacak henüz bilmiyoruz.

*Anayasaya aykırılık iddiamızı tekrar ettik bugün. Cumhurbaşkanlığı işleminin yok hükmünde olduğu için iptal edilmesi gerektiğini söyledik. Heyet kendisi iptal etmeyecekse mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi gerekiyor.

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